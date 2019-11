Poveste fără sfârșit: Bode spune că metroul din Drumul Taberei nu se poate recepţiona până la finele anului

Tronsonul de metrou Drumul Taberei - Eroilor nu se poate recepţiona şi nu se poate finaliza în acest an, a declarat, miercuri, ministrul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, Lucian Bode, într-o conferinţă de presă prilejuită de preluarea mandatului.

Întrebat dacă bucureştenii vor avea metrou în Drumul Taberei în acest an, Bode a răspuns: „Din păcate nu pe tronsonul Drumul Taberei - Eroilor Magistrala M5. Aşa cum arată datele pe care eu le-am primit până în acest moment nu se poate recepţiona şi nu putem finaliza acest tronson, din păcate”.

Ministrul nu a putut avansa un termen pentru darea în folosinţă a acestui tronson, spunând că va face o evaluare şi va comunica un termen realist.

La rândul său, fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc a afirmat că până la momentul plecării sale din funcţie nimeni nu i-a zis că nu se va da în circulaţie anul acesta metroul din Drumul Taberei, iar din punctul său de vedere acest lucru se poate face.

„Din discuţiile pe care le-am avut cu firma constructoare şi din vizitele pe care le-am făcut pe şantier asta a reieşit: că la sfârşitul lunii decembrie se putea da în trafic metroul din Drumul Taberei. Eu nu am mai vorbit cu domnul director Aldea (directorul general interimar al Metrorex, Marin Aldea - n. r.), dar cu siguranţă, dacă este o problemă, trebuie să vină să comunice care este problema, de ce nu se dă. La modul în care am lăsat eu lucrurile în minister, undeva la 98% stadiul fizic finalizat, nu era o problemă să finalizeze. Dacă este o problemă care s-a identificat peste noapte trebuie adusă la cunoştinţă. Mie nu mi-a adus nimeni la cunoştinţă că nu o să pot da în trafic metroul la sfârşitul anului. Când am plecat din funcţia de ministru nu mi-a spus nimeni că nu se va da în circulaţie metroul. Din punctul meu de vedere, metroul se putea şi se poate da în circulaţie la sfârşitul anului”, a spus Cuc, întrebat de jurnalişti despre acest subiect.

El a reafirmat că, în declaraţiile sale, întotdeauna a vorbit despre darea în trafic a metroului din Drumul Taberei şi nu despre recepţia finală, în condiţiile în care darea în circulaţie implică lucruri care se pot face ulterior pentru recepţia finală.

„Eu am avut discuţii cu constructorii. Eu tot timpul mi-am luat feedback-ul de la companie, de la constructor şi din teren. La modul în care au evoluat stadiile fizice, eu nu am vorbit niciodată de recepţie finală, dacă m-aţi auzit. Am vorbit de dat în trafic. Darea în trafic implică şi nişte lucruri ulterioare pentru a se face recepţia finală, pentru că românii au cerut, în momentul în care am preluat mandatul, au vrut măsuri de îndată, nu au vrut să vin să le explic cum nu se poate. Asta le-am spus şi directorilor din minister: «Sunteţi cu mandatele pe masă. Dacă nu găsiţi soluţiile necesare pentru a implementa proiectele plecaţi acasă, pentru că înseamnă că nu sunteţi buni»”, a explicat Cuc.

