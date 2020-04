Premierul anunță că pensiile vor fi mărite din toamnă, dar nu spune cu cât

Premierul Ludovic Orban a anunțat, luni seara, că pensiile românilor vor fi mărite din toamnă, dar nu spune cu cât, acest lucru urmând să fie stabilit în urma unei analize și în funcție de evoluția economiei românești, precum și a încasărilor bugetare.

Orban a declarat, luni seara, la Digi 24, că pensiile românilor vor crește, iar sumele de bani au fost prevăzute, însă totul va depinde de modul în care va evolua economia.

„Despre pensii am să dau un răspuns clar. Ne dorim creșterea pensiilor, vom crește pensiile, ăsta e obiectivul nostru, noi am prevăzut sumele de bani. Pe de altă parte, trebuie să facem o analiză foarte riguroasă a contextului economic, a evoluției economiei românești, a încasărilor bugetare. După primul semestru, după primele șase luni, Ministerul Finanțelor are obligația să facă raportul privind evoluția economiei și bugetului din România și pe baza datelor respective vom lua toate deciziile și le vom anunța public”, a spus Orban.

Orban a precizat că Guvernul își dorește să crească pensiile „astfel încât ele să poată să fie plătite nu numai anul ăsta, 4 luni de zile, ci să poată să fie plătite în toți anii care vor veni”.

Întrebat, în continuare, dacă majorarea pensiilor va fi cu 40%, așa cum au fost discuțiile inițiale, premierul nu a dat un răspuns concret.

(sursa: Mediafax)