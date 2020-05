Premierul Ludovic Orban, bilanț al epidemiei de COVID-19 și anunț despre noile măsuri de criză

Premierul Ludovic Orban a declarat, luni seara, că în România se înregistrează 4,1 decese la suta de mii de locuitori și a comparat aceste cifre cu cele din Spania, unde sunt înregistrate peste 25.000 de decese, față de 800 în țara noastră.

Premierul Ludovic Orban a declarat, luni seara, la 6 luni de la învestirea Guvernului pe care îl conduce, că Executivul a avut o abordare preventivă în ceea ce privește măsurile împotriva epidemiei de coronavirus și că multe măsuri au fost luate înaintea altor țări. Orban a spus că România nu a fost pregătită pentru o astfel de provocare.

„România nu a fost pregătită pentru a se confrunta cu acest pericol. Nu am avut stocuri strategice. Structurile de sănătate publică, DSP-uri, spitale, nu au fost pregătite să facă față unei astfel de provocări. Am avut nevoie de o evoluție permanentă în toate domeniile. Am avut o abordare preventivă. Guvernul a luat măsuri înainte ca alte țări să ia astfel de măsuri, înainte să existe avertismente care să forțele guvernul sa ia astfel de măsuri”, a spus premierul.

Acesta a spus că primul caz diagnosticat în România a fost în 26 februarie și a comparat evoluția cu cea din Spania, care în aceeași dată avea 3 cazuri de persoane infectate.

„Astăzi în Spania sunt 247.000 cetățeni diagnosticați pozitiv, în România sunt 13.000, o diferență uriașă, care arată că măsurile severe au produs efecte și mai ales comportamentul cetățenilor a determinat o reducere a răspândirii virusului”, a spus Ludovic Orban, care a menționat că în timp ce în România sunt peste 800 de decese, în Spania numărul acestora a depășit 25.000.

„În România sunt 4,1 decese la suta de mii de locuitori”, a anunțat șeful Executivului.

Acesta a precizat că în acest moment sunt în țară 60 de centre de testare, iar capacitatea este de 11.000 de teste zilnic. Potrivit premierului, sunt în curs de acreditare 17 noi centre, iar obiectivul este creșterea capacității de testare la 15.000 pe zi.

(sursa: Mediafax)