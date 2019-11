Premierul Orban vrea să schimbe modul de lucru la Palatul Victoriei: Aseară, m-am întors la ora 21,30 în Guvern şi nu am găsit pe nimeni

Lucian Alecu

Ludovic Orban a declarat miercuri că trebuie schimbat modul de lucru la Palatul Victoria, el precizând că este important să fie demarată ''procedura de curăţare a instituţiilor publice''.



"Aseară, m-am întors la ora 9,30 (21,30 - n.r.) în Guvern şi nu am găsit pe nimeni. Trebuie să înţeleagă lumea că trebuie schimbat modul de lucru şi că, atâta timp cât ministrul sau premierul munceşte, orice om care este chemat să îşi achite şi să îşi atingă obiectivele care sunt stabilite trebuie să fie la muncă. Trebuie schimbat ritmul de lucru şi să se înţeleagă că suntem în serviciul cetăţeanului şi că fiecare angajat al oricărei instituţii publice are această obligaţie de a rezolva toate problemele pe care le are de rezolvat'', a spus premierul, la începutul şedinţei Executivului.



Acesta le-a transmis membrilor Cabinetului să păstreze în ministere doar oameni competenţi, arătând că este foarte important să fie demarată ''procedura de curăţare a instituţiilor publice''.



''Daţi drumul la audit şi fiţi pregătiţi după adoptarea ordonanţei de urgenţă pentru noi hotărâri de Guvern de organziare a oricărui minister în parte. Gândiţi structuri suple, păstraţi doar oamenii competenţi, doar oamenii care sunt dedicaţi interesului public, oamenii care într-adevăr vor să participe alături de noi la aplicarea programului de guvernare. Cine e leneş, cine s-a obişnuit să îşi ia leafa fără să facă nimic va trebui să plece, mai devreme sau mai târziu", a spus Orban.



El le-a solicitat miniştrilor să oprească toate "simulacrele de concursuri" la care s-a dat drumul, pe ultima sută de metri, de Guvernul Dăncilă.



"Domnule ministru de Externe, vă rog să analizaţi cu mare atenţie modul în care au fost făcute numirile pe poziţiile diplomatice de consul general, de consul şi să verificaţi în ce măsură s-au îndeplinit condiţiile legale, să îi rechemaţi imediat pe aceia care au fost numiţi fără să aibă nicio legătură cu diplomaţia şi cu misiunile pe care trebuie să le exercite personalul diplomatic", a cerut Orban.



Premierul a menţionat că trebuie deblocate marile proiecte şi accelerate procedurile pentru finalizarea lor, pentru a nu se pierde niciun euro din resursele financiare care sunt puse României la dispoziţie de la nivel european.



"Este foarte important să demarăm procedura de curăţare a instituţiilor publice de aceia care au ocupat funcţiile de demnitate publică şi care nu şi-au exercitat funcţiile aşa cum ar fi trebuit. Pot să vă spun că deja am început să semnez decizii şi aştept să fac febră musculară de la semnat decizii de demitere a secretarilor de stat, a consilierilor de stat, secretarilor generali şi a celorlalte categorii de funcţii care depind de ministru şi de premier, pentru că trebuie să readucem competenţa, profesionalismul, integritatea, în fruntea instituţiilor publice şi să terminăm odată cu pilăraia, cu nepotismul. Am semnat ieri nişte decizii... băiatul lui, băiatul lui, băiatul lui şi aşa mai departe", a arătat premierul. AGERPRES