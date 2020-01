Preşedintele Iohannis a transmis un mesaj de condoleanţe la moartea sultanului Omanului

Preşedintele Klaus Iohannis a transmis sâmbătă, pe Twitter, un mesaj de condoleanţe la moartea sultanului Omanului, Qaboos bin Said al-Said.



"Condoleanţele mele sincere Familiei Regale şi poporului Sultanatului Oman la moartea Majestăţii Sale Sultanul Qaboos bin Said al-Said, a cărui conducere a adus prosperitate poporului său şi care a depus eforturi pentru pace şi stabilitate în regiune" - este mesajul şefului statului român.



Sultanul Omanului, Qaboos bin Said al-Said, a decedat vineri seara la vârsta de 79 de ani, au anunţat sâmbătă media oficiale din Oman, fiind declarate trei zile de doliu naţional, transmite Reuters.



Qaboos bin Said al-Said a guvernat acest stat din Golful Persic încă din 1970.

www.agerpres.ro