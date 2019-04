Președintele Klaus Iohannis explică cum a reușit să dețină șase imobile

Klaus Iohannis a explicat, de-a lungul timpului, cum a reușit să dețină şase case dintr-un salariu de profesor. Soții Iohannis au împreună şase imobile în municipiul Sibiu, mai exact trei case şi trei apartamente la casă.

Iohannis a spus, de fiecare dată când a fost întrebat, că a reușit să cumpere prima casă din banii de nuntă și salariul său și al soției.

Explicațiile lui Klaus Iohannis

„Nu sunt un om bogat, dar nici un om sărac. Situația celor șase case a mai fost temă de campanie și de atacuri. Știu ce am și sunt bucuros că am avut șansa să am aceste lucruri. Le-am cumpărat cu banii mei. E un model destul de simplu. Din relativ puțini bani și din ce am avut.. am pornit împreună cu soția de la un apartament de patru camere pe care l-am cumpărat din banii de nuntă. Din acei bani și din bani adunați din meditații, din salarii, am făcut următoarea achiziție, am închiriat-o, am adunat banii, am mai făcut una”.

"A fost relativ simplu. În anii '90, au fost relativ ieftine casele. Noi nu avem copii. Alții au investit în copii, în educația lor, noi am investit în imobile. Ne propuneam să avem ceva pentru bătrânețe".

Într-un alt interviu:

Jurnalist: „Îi înțelegeți pe profesorii care se întreabă, uitându-se la dumneavoastră, ei de ce nu au reușit, prin muncă cinstită, să aibă șase case”.

Iohannis: „Ghinion!” Antena 3