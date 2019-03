Preţul benzinei în România, fără taxe, a crescut mai mult decât media europeană în luna martie

djedzura/Getty Images/iStockphoto Woman holding a fuel nozzle on the gasoline station Woman holding a fuel nozzle on the gasoline station

Preţul carburanţilor fără taxe în România continuă să fie mai mare decât media Uniunii Europene, iar, în cazul benzinei, scumpirea din ultimele patru săptămâni a fost mai mare decât cea de la nivelul blocului comunitar, potrivit datelor publicaţiei Oil Bulletin a Comisiei Europene, analizate de AGERPRES.



În România, benzina costă în prezent, fără taxe, 0,536 euro pe litru, iar media UE este de 0,518 euro pe litru. Spre comparaţie, la mijlocul lunii februarie, benzina era, în România, 0,501 euro pe litru, iar media UE era de 0,497 euro pe litru.



Se observă, astfel, că preţul benzinei în ţara noastră a crescut cu 0,035 euro pe litru, în timp ce, în UE, scumpirea este de 0,021 euro pe litru.



În ceea ce priveşte motorina, preţul în România ajunge în prezent la 0,620 euro pe litru, faţă de 0,605 euro pe litru, cât este media UE. La mijlocul lunii februarie, motorina costa 0,602 euro pe litru în România, în timp ce media UE era de 0,585 euro pe litru.



Consiliul Concurenţei a demarat, în urmă cu un an, o anchetă sectorială pe piaţa carburanţilor, după ce preţul benzinei şi motorinei în România, fără taxe, a depăşit media europeană. Autoritatea va finaliza ancheta până la mijlocul acestui an şi va veni cu recomandări pentru creşterea concurenţei pe piaţa carburanţilor, potrivit preşedintelui instituţiei, Bogdan Chiriţoiu.



În ultimele luni ale anului trecut, şoferii români plăteau la pompă mai puţin decât media europeană, însă, de la începutul lunii februarie, preţurile în România au depăşit din nou nivelul mediu, iar diferenţa se accentuează din ce în ce mai mult.



Cu toate taxele incluse (accizele şi TVA), preţurile din ţara noastră sunt sub media europeană. Astfel, benzina costă în România 1,148 euro pe litru, faţă de media UE de 1,379 euro pe litru, iar motorina are un preţ de 1,212 euro, faţă de nivelul median de 1,350 euro pe litru.



Toate acestea se întâmplă în contextul în care, la nivel mondial, cotaţiile ţiţeiului sunt şi ele în creştere faţă de finalul anului trecut. Sortimentul WTI, tranzacţionat la New York, a urcat joi la aproape 60 de dolari pe baril, de la 50 de dolari în noiembrie 2018 şi 45 de dolari în decembrie.



De asemenea, petrolul Brent, de referinţă pe piaţa europeană, este cotat la 69 de dolari pe baril, după ce a costat 60 de dolari în noiembrie şi circa 50 de dolari în decembrie. AGERPRES