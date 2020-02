Prezentatoarea TV Caroline Flack a fost găsită moartă în apartamentul ei

Prezentatoarea TV Caroline Flack, cunoscută în Marea Britanie în special pentru emisiunile „X Factor”, „Insula Iubirii” (en. Love Island) sau „I’m a Celebrity…. Get Me Out of Here NOW!”, a fost găsită moartă în apartamentul ei, potrivit The Sun.

Actrița anunțase recent că renunță la prezentarea emisiunii Love Island, după ce a fost acuzată de atac asupra iubitul ei, Lewis Burton.

Caroline Flack, în vârstă de 40 de ani, trebuia să se prezinte în instanță pe 4 martie pentru a răspunde la acuzația de agresiune.