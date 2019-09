Prima locuință protejată pentru victimele violenței domestice va fi construită în Hunedoara

Prima locuinţă protejată pentru victimele violenţei în familie va fi construită în judeţul Hunedoara în cadrul unui proiect cu fonduri nerambursabile la care este partener şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC), în spaţiile de cazare putând fi găzduite şase persoane.



"În cadrul locuinţei protejate înfiinţate în judeţul Hunedoara vor fi cazate şase victime ale violenţei domestice care necesită separarea de agresor, pentru o perioadă de până la un an, în funcţie de complexitatea cazului", a declarat, joi, directorul general al DGASPC Hunedoara, Geanina Ianc.



Pentru a ieşi din situaţia dificilă în care se află, victimele vor beneficia de servicii de consiliere psihologică, de orientare vocaţională şi formare profesională. În funcţie de oportunităţile de formare profesională sau de angajare din alte judeţe, aceste persoane pot fi sprijinite să se mute în alte zone ale ţării. Acolo vor putea beneficia de serviciile altor locuinţe protejate, în cadrul unui Program naţional de protecţie a victimelor violenţei domestice.



DGASPC Hunedoara este partener într-un proiect iniţiat de Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (ANES), în parteneriat cu 38 de Direcţii Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi patru primării din ţară, în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020.



Contractul de finanţare pentru implementarea proiectului, intitulat "Venus-Împreună pentru o viaţă în siguranţă" are o valoare totală de 51 de milioane de lei, pentru o perioadă de implementare de 48 de luni. Cofinanţarea DGASPC Hunedoara are o valoare de 22.743 lei.



Potrivit datelor oficiale, anul trecut, în evidenţele DGASPC Hunedoara au fost consemnate 11 victime ale violenţei domestice.

AGERPRES