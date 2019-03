Primăria Capitalei a lansat în testare patru aplicaţii mobile;acestea vizează traficul, transportul în comun şi cazurile sociale

Primăria Capitalei a lansat în testare patru aplicaţii pentru telefonul mobil, care vizează traficul şi parcarea, transportul în comun, dar şi raportarea cazurilor sociale, anume: InfoSTB (transport public), Parking Bucureşti, Social alert Bucureşti, Trafic Alert Bucureşti.



Bucureştenii pot testa aplicaţiile şi pot contribui la optimizarea lor, arată un comunicat al Primăriei Municipiului Bucureşti (PMB) transmis AGERPRES.



InfoSTB este un proiect de informare a călătorilor prin telefonul mobil de tip smartphone cu privire la programul mijloacelor de transport în comun şi rutele disponibile, pentru a putea minimiza timpul de aşteptare în staţii.



Aplicaţia foloseşte datele transmise de echipamentele GPS/GSM4G instalate pe 1.440 de mijloace de transport în comun utilizate de STB, precum şi pe noile autobuze achiziţionate.



Aplicaţia "Parking Bucureşti" oferă posibilitatea identificării parcărilor publice gestionate de Primăria Capitalei şi de a plăti online, cu card bancar sau prin SMS, tarifele pentru utilizarea acestora. Operaţiunile sunt securizate, tranzacţiile fiind realizate prin intermediul unui procesator de plăţi.



Bucureştenii pot utiliza aplicaţia "Trafic Alert Bucureşti" pentru a semnala, direct către Primăria Capitalei, neregulile întâlnite pe traseul utilizatorului care pot afecta bună circulaţie pe drumurile publice din Bucureşti: parcaje neregulamentare, drum în lucru nesemnalizat, semafor nefuncţional, groapă carosabil, groapă trotuar, indicator degradat, lucrări civile pe carosabil.



Deservită prin intermediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, aplicaţia "Social Alert Bucureşti" are rolul de facilita intervenţia echipajelor DGASMB în asistarea persoanelor aflate în dificultate pe raza Capitalei. Sesizările le poate face oricine are instalată aplicaţia şi are un cont înregistrat, fie că este un cunoscut sau nu al persoanei aflate în dificultate. Categoriile de sesizări ce pot fi semnalate sunt: persoane adulte fără adăpost, persoane cu handicap, tineri peste 18 ani care nu mai fac parte din sistemul de ocrotire a copiilor fără familie, vârstnic în situaţii de risc ridicat, femei victime ale violenţei, precizează Primăria.



Aplicaţiile "Parking Bucureşti", "Trafic Alert Bucureşti" şi "Social Alert Bucureşti" au fost dezvoltate de Compania Municipală Tehnologia Informaţiei Bucureşti, iar InfoSTB - de societatea RADCOM, selectată de Societatea de Transport Bucureşti (STB) anul trecut, în urma unei licitaţii publice.



Aplicaţiile menţionate sunt primele dintre cele realizate în cadrul Strategiei Smart City a Capitalei, alte zeci de proiecte fiind în pregătire / implementare pe toate dimensiunile unui oraş inteligent: mediu, spitale, mobilitate, administraţie, siguranţă publică, mod de viaţă, oameni şi competenţe, economie smart.

AGERPRES