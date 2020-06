Primăria Capitalei a lansat noul regulamentul de funcționare a serviciilor de salubrizare

Primăria Municipiului București (PMB) a lansat în dezbatere publică noul Regulament de organizare și funcționare a serviciilor publice de salubrizare. Documentul stabilește, în premieră, reguli unitare de spălare a străzilor din Capitala, dar și sancțiuni pentru operatorii care nu le respectă.

Conform PMB, documentul este realizat în acord cu prevederile de mediu, fiind imbunatatite masurile privind combaterea poluarii din Capitala, cum ar fi spalarea zilnica a strazilor cu trafic intens sau posibilitatea sanctionarii operatorilor de salubritate, in situatia nerespectarii acestor prevederi.

Pe langa salubrizarea stradala si masurile antipoluare, noul Regulament aduce imbunatatiri si in ceea ce priveste salubrizarea menajera, colectarea deseurilor si sanctiunile aferente, fiind adaugat si un nou capitol referitor la deseurile din constructii.

Potrivit proiectului, operatorii de salubrizare vor fi obligati sa spele bulevardele/ străzile/arterele/ zonele aglomerate/ piețe/ intersecții/ târguri situate în zona centrală a orașului unde traficul este intens, minim o dată/zi.

„Creste numărul de articole supuse sancțiunilor, respectiv de la 72 în regulamentul vechi la 110. (sanctiuni noi pentru nerespectarea frecventelor minime de spalare/stropit/maturat mecanizat, intretinerea salubrizarii strazilor, colectarea deserurilor, intocmirea programelor de prestatie a serviciilor etc.). De asemenea, a fost majorat cuantumul amenzilor de la 1.000 la 3.000 în regulamentul vechi, respectiv de la 2.000 la 4.000 în regulamentul nou”, precizează Municipalitatea.

Aceasta forma a documentului, care a fost supus dezbaterii publice, are la baza regulamentul aprobat prin HCGMB in anul 2010, care necesita schimbari pentru a fi in conformitate cu noile modificari legislative in domeniu.

Dupa incheierea perioadei de dezbatere publica, timp in care cei interesati pot veni cu sugestii/opinii cu valoare de recomandare asupra proiectului, acesta va fi supus spre aprobare Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Proiectul poate fi accesat pe site-ul www.pmb.ro.

(sursa: Mediafax)