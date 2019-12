Primăria Capitalei neagă informaţiile potrivit cărora Termoenergetica ar fi achiziţionat SUV-uri

Primăria Municipiului Bucureşti a negat, marţi, informaţiile conform cărora Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti (CMTB) ar fi achiziţionat SUV-uri, iar CET Griviţa şi CET Casa Presei Libere nu ar fi funcţionale.



"Singurele achiziţii făcute de Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti de la înfiinţare până în prezent sunt cele impuse de necesitatea preluării activităţii şi a angajaţilor fostei regii autonome (RADET Bucureşti), respectiv achiziţii de abonamente software pentru contabilitate, tipizate, ştampile, etc. CMTB nu a iniţiat până în prezent licitaţii pentru autoturisme sau autoutilitare. Mai mult decât atât, viziunea fostei regii autonome (RADET) şi a actualei companii de termoficare nu a avut şi nu are în vedere achiziţia produselor de lux, ci rezolvarea neajunsurilor materiale găsite la preluarea (în urmă cu trei ani) a activităţii de termoficare. Un exemplu în acest sens îl reprezintă achiziţia de materiale strict necesare continuării serviciului de furnizare a apei calde şi căldurii, respectiv achiziţiile de ţevi, care au lipsit timp de peste nouă luni din stocurile RADET şi achiziţiile de compensatori şi vane, care au lipsit mai mult de zece ani din stocurile RADET", se arată într-un comunicat al PMB.



Totodată, Primăria Capitalei a dezminţit afirmaţiile potrivit cărora CET Griviţa şi CET Casa Presei Libere nu funcţionează.



"CT Casa Presei Libere este o centrală termică şi nu o Centrală Electro - Termică (CET), aşa cum în mod eronat se foloseşte sintagma CET, care funcţionează în subordinea Primăriei Municipiului Bucureşti. Această centrală a funcţionat continuu, neavând nicio perioadă de întrerupere în furnizarea apei calde. Pentru CET Griviţa, entitate aflată în subordinea Primăriei sectorului 1, vă comunicăm că în prezent aceasta funcţionează, după ce a fost oprită în perioada verii, pentru efectuarea unor lucrări. Începând cu data de 18 noiembrie 2019, la începerea sezonului rece, CET Griviţa a fost repus în funcţiune", precizează PMB.



Precizările au fost făcute după ce consilierul municipal PNL Ciprian Ciucu a postat pe Facebook o fotografie cu trei autoturisme, precizând că acestea au fost achiziţionate de către Compania Municipală Energetica şi că probabil vor fi transferate Companiei Municipale Termoenergetica.



"E bine să ştiţi pe ce se duc banii noştri atunci când nu se duc în termoficare: se duc în SUV-uri achiziţionate de compania de termoficare a Primăriei (în imagine). SUV-urile au fost achiziţionate de CM Energetica şi vor fi, probabil, transferate noii companii Termoenergetica. Investiţii serioase în reţea nu s-au făcut, deşi prima companie, Energetica (înfiinţată ilegal), transformată apoi în Termoenergetica, a primit un capital de 300 milioane de lei (!), iar actuala Termoenergetica are pe mână 642 milioane de lei. CET Griviţa şi CET Casa Presei Libere tot nu sunt eficientizate / modernizate, iar cele două centrale promise în Aviaţiei şi Colentina, doar pe hârtie", a scris consilierul municipal.

AGERPRES