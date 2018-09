Primul centru socio-medical din România destinat copiilor cu boli incurabile, inaugurat de Hospice la Adunații Copăceni

Hospice Casa Speranţei a inaugurat, vineri, primul centru socio-medical din România destinat exclusiv copiilor cu boli incurabile şi familiilor acestora.



"În momentul de faţă, zona paliativă pediatrică, într-adevăr, cuprinde un spectru foarte larg, dar, din păcate, în ultimii ani vedem o incidenţă tot mai mare pe cazuri terminale la copii. Nu putem adresa, din păcate, aşa cum ne-am dorit, toate cazurile terminale şi, de aceea, acest centru ne ajută, pentru că acest centru are un ansamblu foarte mare, care oferă foarte multe posibilităţi pentru copii pe zona socială, educaţională, ludică, psihologică şi atunci scopul nostru este ca acei copii care au durată de viaţă mai lungă să-i adresăm în acest centru, astfel încât unitatea de la Bucureşti să poată rămâne pe zona terminală", a declarat Mirela Nemţanu, director executiv Hospice.



Ea a precizat că există nişte criterii de eligibilitate şi de evaluare a oricărui caz. "Oricine ne poate accesa în orice moment, serviciile noastre sunt gratuite şi accesibile oricui, dar asta se face zilnic cu orice pacient care intră în grija noastră - este prima oară această evaluare holistică, a doua zi are loc şedinţa medicală, se discută cazurile şi se decide planul de tratament pentru fiecare pacient", a explicat Mirela Nemţanu.



Spre deosebire de sistemul de stat, unde părinţii copiilor în faze terminale nu se pot interna alături de aceştia, aici există un adăpost dedicat familiilor, a adăugat ea.



"Majoritatea pacienţilor noştri sunt acei pacienţi care primesc sintagma 'ne pare rău, nu se mai poate face nimic', cam în acel moment intervenim noi, pentru că mai sunt extrem de multe lucruri care se pot face şi, aşa cum s-a spus şi mai devreme, pe anumite tipologii de boli putem vorbi de ani de zile. Şi atunci intervenţia paliatică prelungeşte viaţa pacientului şi oferă o viaţă mult îmbunătăţită", a spus Nemţanu.



Dan Malciolu, director medical Hospice, a explicat că îngrijirea paliativă este foarte importantă, atât pentru adulţi, cât şi pentru copii, dar şi pentru cei care pot alina aceste suferinţe.



"S-a dovedit o oportunitate extraordinară deschiderea acestui centru unde să putem acoperi prin modestele noastre mijloace, dar dublate de profesionalism, nevoile copiilor şi familiilor care sunt de o gravitate medicală medie sau mică, urmând să ne concentrăm la Bucureşti pe cazurile cu povară medicală mare. Sperăm să ne putem desfăşura activitatea în continuare bine, încercând să alinăm suferinţa cât mai multor beneficiari", a afirmat Dan Malciolu.



Prin diferitele forme de terapii, de la cele clasice la cele revoluţionare, prin tehnologie, noul centru este un proiect unic nu doar în ţară, ci în întreaga regiune, precizează, într-un comunicat Hospice Casa Speranţei.



Centrul de la Adunaţii Copăceni, amenajat pe domeniul donat de către familia Florescu, a fost inaugurat după o investiţie totală de 1,7 milioane de euro, sumă provenită de la sponsorii şi donatorii care susţin cauza îngrijirii paliative.



Centrul va cuprinde o unitate cu 12 paturi ce va oferi îngrijire paliativă copiilor, spaţii pentru activităţi educativ-terapeutice, şase apartamente sociale dedicate familiilor aflate în situaţii limită, un centru educaţional, un centru de zi pentru diferite terapii ocupaţionale, o clădire destinată activităţilor de kinetoterapie, o clădire destinată taberelor de vară, un centru de terapie pentru familii şi un centru educaţional destinat personalului medical.



În momentul în care centrul va funcţiona la capacitate maximă, în fiecare an aproximativ 200 de copii vor fi îngrijiţi la noul centru Hospice. De asemenea, se vor organiza 2.000 de sesiuni de evaluare şi de terapie, iar circa 300 de copii vor participa la taberele de vară. AGERPRES