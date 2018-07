Primul om care a făcut turul lumii pe monociclu s-a întors acasă

Facebook

Un britanic care a devenit prima persoană care a făcut turul lumii pe un monociclu s-a întors acasă pentru a sărbători reuşita sa fără precedent alături de familie şi prieteni, relatează vineri Press Association.



Ed Pratt a plecat din localitatea Curry Rivel, comitatul Somerset, în martie 2015 pentru a-şi începe aventura de mii de mile pe monociclu, pe când avea doar 19 ani. După 22.000 de mile (35.200 km) parcurse în jurul lumii în trei ani şi trei luni, tânărul a spus că este "extaziat" să se afle din nou acasă.



Ed Pratt a intrat vineri dimineaţă în sediul din Chilthorne Domer, comitatul Somerset, al fundaţiei caritabile "School in a Bag", fiind întâmpinat cu urale. El a reuşit să adune donaţii de 300.000 de lire pentru fundaţia care sprijină educaţia în rândul copiilor vulnerabili şi săraci din toată lumea.



Cele două dorinţe pe care le-a comunicat apropiaţilor - respectiv să fie întâmpinat cu o sticlă de cidru rece şi cu melodia lui Meat Loaf, "Bat Out Of Hell" - au fost ambele îndeplinite. După ce şi-a îmbrăţişat prietenii şi familia, Ed Pratt a spus că este hotărât să pedaleze pe monociclu alte 10 mile (16 km) până la locuinţa lui din Curry Rivel.



"Vă daţi seama cum ar arăta dacă mama m-ar duce acasă în maşina ei? Nu, voi pedala până acasă, pentru că vreau să văd cum s-a schimbat zona după atâta timp", a spus el.



"Au fost unele lucruri pe care le-am detestat - iritaţia provocată de şa este una dintre ele -, dar e mai bine decât să te întorci aici şi să cauţi un job, nu-i aşa?", a glumit el.



El a reuşit să finalizeze provocarea fără a beneficia de sprijin - cărând un cort, un sac de dormit şi o plită în coşuri legate de monociclul său Nimbus Oracle.



În cursul călătoriei, tânărul a trecut prin Europa, Turcia, Georgia, Azerbaidjan, Kazahstan, Kârgâstan, China şi apoi sud-estul Asiei până la Singapore.



Apoi Pratt a parcurs Australia şi Noua Zeelandă, după care SUA, de unde, în cele din urmă, a luat avionul de la New York cu destinaţia Edinburgh. De aici, şi-a început ultimele 500 de mile ale călătoriei sale spre mica localitate natală din comitatul Somerset.



"A plecat de la şcoală în căutarea unei provocări şi a aventurii. Oricine i-a urmărit călătoria în jurul lumii ştie că a fost făcut pentru asta", au spus părinţii lui, Nick şi Roxanne Pratt.



Tânărul a documentat parcursul său prin intermediul unor postări pe Facebook, a unor înregistrări pe YouTube şi a unui website care îi monitoriza progresul.



El a învăţat chiar cum să manevreze o dronă în timp ce pedala pe monociclu, imaginile filmate fiind incluse în înregistrările postate pe YouTube, care au fost urmărite de mii de oameni.



Aventura sa nu a fost mereu una lipsită de obstacole şi a durat, în cele din urmă, cu un an şi jumătate mai mult decât plănuise la plecare.



În noiembrie 2015, acesta a trebuit să-şi suspende călătoria după ce aproape a fost lovit de o maşină la o temperatură sub zero grade, în apropiere de Aktobe, în Kazahstan.



"În 2014, am primit un e-mail de la un tip pe nume Ed, care spunea că vrea să facă turul lumii pe monociclu şi că vrea să facă asta în scop caritabil. Am fost intrigaţi şi i-am răspuns, explicându-i câte ceva despre activitatea noastră, înainte de a-i sugera să pedaleze pe monociclu pentru o întâlnire", a declarat Luke Simon, fondatorul şi CEO-ul "School in a Bag".



El a adăugat că societatea caritabilă a fost încântată să fie implicată în "călătoria epică" a lui Ed Pratt, adăugând că fondurile colectate vor ajuta direct peste 15.000 de copii.



Zoe Fox, manager de evenimente pentru "School in a Bag", a spus că vrea să-i transmită lui Pratt "un mare mulţumesc", adăugând că este "un star absolut".



"Ne-a făcut mai cunoscuţi decât ne-am fi imaginat - în multe zone ale globului în care nu am fi ajuns vreodată - aşa că este fantastic ce a făcut, cum a făcut-o, ceea ce a realizat atât pentru el, cât şi pentru caritate", a adăugat ea.



Tânărul a învăţat să meargă cu monociclul cu doar doi ani înainte de a începe turul lumii şi a înfiinţat un club la fosta sa şcoală.



De-a lungul traseului, acesta i-a învăţat şi pe alţii cum să stăpânească vehiculul cu o roată şi i s-au alăturat şi unii ciclişti pentru anumite porţiuni ale călătoriei. Călătoria sa a fost documentată pe site-ul www.worldunicycletour.com.

