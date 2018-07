Protest pe trecerea de pietoni, în faţa Palatului Parlamentului

Câteva zeci de persoane - mame cu copii în cărucioare şi soţi ai acestora - protestează miercuri, în faţa Palatului Parlamentului, pe trecerea de pietoni la intrarea dinspre Parcul Izvor, împotriva modificării Codurilor penale şi a "penalilor în funcţii publice".



Protestatarii traversează în mod repetat trecerea de pietoni din zonă. Mobilizarea s-a făcut pe Facebook.



"Am venit cu cel mic pentru a atrage atenţia celorlalţi. Mulţi zic că blocăm şoferii, dar nu e vorba de blocat şoferii, ci pur şi simplu de a atrage atenţia asupra faptului că noi nu suntem de acord cu ceea ce se întâmplă şi că nu ne putem supune unor penali, nu ne dorim penali în funcţiile publice şi dorim să inspirăm copiilor noştri nişte valori. Să fie la conducere oameni corecţi, profesionişti, cu experienţă în ceea ce fac, nu puşi pe pile", a declarat, unul dintre iniţiatori, Andreea Dumitrescu, care a menţionat că protestul va dura în jur de o oră.



Printre protestatari s-a aflat şi un tată cu bebeluşul său. "Am venit cu copilul. Soţia nu a putut să vină, este la examenul de titularizare. Am zis să vin eu să-mi exprim dezacordul faţă de tot ceea ce se întâmplă în Parlament, în special cu privire la Legile Justiţiei, pe care le consider nocive unei democraţii, nocive unei dezvoltări normale a ţării noastre, nocive în special pentru copiii noştri", a spus Cristian.



Protestul a provocat nervozitate în rândul unor şoferi obligaţi să aştepte semnalul poliţistului de la circulaţie pentru a depăşi zona. AGERPRES