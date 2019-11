Protest PNL, la sediul Primăriei Capitalei, pe tema RADET

Zeci de reprezentanţi ai PNL Bucureşti au iniţiat, vineri, un protest în faţa Primăriei Capitalei, solicitând prezentarea situaţiei reale în ce priveşte avariile RADET, accesarea fondurilor europene pentru reabilitarea reţelei de termoficare şi stabilirea unui plan de măsuri pentru remedierea situaţiei actuale.



Preşedintele PNL Bucureşti, Violeta Alexandru, ţinând în mâini un lighean pe care scria "Firea faliment", i-a reproşat primarului general că a orientat fondurile "către petreceri, concerte, orice altceva, mai puţin către nevoile bucureştenilor".



"Suntem aici ca să dăm voce tuturor mesajelor pe care le-am primit de la bucureştenii care trebuie să-şi mai pună, ca pe vremea lui Ceauşescu, încă o haină pe ei ca să poată să trăiască civilizat în propriile case. De aceea, am adus cu mine un lighean în care, probabil, mulţi dintre dumneavoastră căutaţi să încălziţi apă şi să vă spălaţi în aceste zile. (...) În Bucureşti, lucrurile sunt în faliment, pentru că primarul general, deşi avea la dispoziţie fonduri puse în aplicare de către Comisia Europeană, nu s-a interesat sub nicio formă să le acceseze. Este cu o lună înainte de al treilea termen final dat de Comisie pentru accesarea banilor europeni cu care să facă investiţii în conductele care să ducă agentul termic către blocuri, iar ea nu a făcut acest lucru", a spus Alexandru, care este şi ministru al Muncii.



Purtătorul de cuvânt al consilierilor municipali ai PNL, Ciprian Ciucu, a precizat că RADET pierde 2.000 de tone de apă pe oră şi că aceste pierderi ar fi crescut exponenţial în timpul actualei administraţii.



"Situaţia este extrem de gravă. Practic, ne aflăm în preambulul unui dezastru al Primăriei Capitalei. Aceste semne care se înmulţesc nu sunt întâmplătoare. Ne-am uitat pe graficul pierderilor din RADET. Am ajuns să pierdem 2.000 de tone de apă pe oră. Imaginaţi-vă un tren de cisterne de la Bucureşti la Viena. Atâta apă se pierde efectiv în pământ pe o lună de zile. Asta înseamnă că este apă tratată - care implică nişte costuri suplimentare. Toată această apă se duce în pământ, deci banii noştri se duc efectiv în pământ, afectând şi stabilitatea solului. Clădirile sunt afectate. Am văzut că aceste pierderi de apă au început să crească exponenţial din anul 2016, de când e Firea primar (...), curba a mers la 800-1.000 de tone, după care din 2017 a crescut la 1.800-2.000 de tone de apă pierdute pe oră. Deci, efectiv, reţeaua este ciur. În acelaşi timp, ne-am uitat pe investiţii şi cheltuieli. Şi, surpriză! Se corelează. Deci, din 2016, de când a venit Firea, s-au executat foarte puţine lucrări la RADET", a spus Ciucu.



Consilierul PNL a apreciat că Primăria trebuie să aloce bani pentru iniţierea unor lucrări semnificative la reţeaua primară, lucrări care să fie realizate începând cu aprilie 2020. Potrivit acestuia, ulterior, ar fi necesară elaborarea unui plan integrat care să presupună inclusiv redimensionarea ţevilor.



"Am vorbit cu oameni din RADET, cu oameni din ELCEN. Lor le este groază, le este frică, pentru că ei ştiu cu adevărat problema: că sistemul va sucomba. Cu cât sunt pierderile mai mari, pentru că reţeaua este sită, cu atât trebuie pompată mai multă apă, la o presiune mai mare. Cu cât pompează mai multă apă caldă, cu atât ţevile plesnesc mai rău", a mai spus el.



Liderul consilierilor municipali ai PNL, Stelian Bujduveanu, a cerut publicarea situaţiei reale a avariilor înregistrate la reţeaua de termoficare.



"Noi am fost în continuă legătură cu cetăţenii din Bucureşti. Ne-au atenţionat de fiecare dată când a apărut o avarie. Dar această administraţie a făcut un lucru care nu se face. Această administraţie a ascuns avariile de cetăţeni. Au aruncat în presă că vina este la ELCEN. ELCEN-ul rezolvase problema în câteva ore doar. Mai apoi, pe toate site-urile administraţiei locale au scos toate avariile ce ţin de RADET, pentru a ascunde şi a arăta că problema e în altă parte. Noi am semnalat şi am demonstrat. ELCEN a ieşit cu comunicate prin care a arătat că problema nu este la minister, ci în curtea Bucureştiului, la RADET. De aceea, cerem public administraţiei PSD-Firea să publice pe site-uri, în presă unde sunt avariile ca cetăţenii să fie pregătiţi, să nu fie luaţi prin surprindere", a declarat el.

AGERPRES