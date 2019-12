PSD, obligat de instanţă să ofere informaţii despre deplasarea Vioricăi Dăncilă cu elicopterul în zona Moldovei

Reprezentanţii grupului civic Reset Iaşi au anunţat, miercuri, pe pagina lor de socializare, că au câştigat, în primă instanţă, un proces cu Partidul Social Democrat, prin care obligă formaţiunea politică să ofere detalii despre banii cheltuiţi pentru deplasarea Vioricăi Dăncilă cu un elicopter în judeţe din zona Moldovei în luna august a.c.



"Este un al doilea proces în care eu îl deschid în numele Reset. A fost la Tribunalul Iaşi, în luna octombrie am trimis chemarea în instanţă pentru că voiam să ştim în urma vizitei premierului Dăncilă cât a costat elicopterul şi din ce fonduri a fost plătit. Instanţa spune clar că orice cetăţean are dreptul de a primi informaţiile de care are nevoie, aşa cum spune şi Legea 544, articolul 6, alineatul 1. Noi, ca simpli cetăţeni, nu avem de unde să ştim dacă acest elicopter a fost plătit cu subvenţii de la stat, fonduri proprii, aşa că PSD este obligat să ne spună cine l-a plătit şi cine deţine firma respectivă", a declarat, pentru AGERPRES, Daniela Mitrofan.



Potrivit sursei citate, procesul este câştigat în primă instanţă la Tribunalul Iaşi. Decizia nu este definitivă.



"PSD are 15 zile la dispoziţie ca să spună dacă va face recurs sau va răspunde întrebărilor noastre", a declarat Daniela Mitrofan.



Acţiunea a fost deschisă în instanţă după ce în cursul lunii august fostul premier Viorica Dăncilă a făcut mai multe vizite în zona Moldovei, una dintre acestea fiind la Iaşi. Pentru a se deplasa, premierul ar fi folosit un elicopter.

