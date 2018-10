Radu Mazăre ar putea fi adus în ţară

ILIE BUMBAC / AGERPRES FOTO Mazare Mazare

Radu Mazăre ar putea fi adus în curând în România, după ce Parlamentul a adoptat un acord bilateral de cooperare cu Brazilia pe partea penală. Acordul permite accesul mult mai facil al anchetatorilor la afacerile importante pe care Mazăre le deţine încă din 2012 în Brazilia, potrivit dcbusiness.ro, oferindu-le inclusiv posibilitatea de a-l readuce în România pe fugar. Fostul primar, care a fugit din ţară în decembrie 2017, are afaceri şi în Madagascar, statul african unde s-a refugiat. Mazăre deţine acolo un resort cu 16 bungalowuri, cu vedere la Oceanul Indian, o investiţie de 300.000 de euro. Terenul de două hectare a fost luat în concesiune pe 99 de ani, pentru că, potrivit legilor malgaşe, niciun străin nu are voie să deţină proprietăţi acolo. A plătit un euro pe metru pătrat, dar a trebuit să primească botezul şefului de trib din zonă. Radu Mazăre este judecat în şapte dosare penale şi cercetat de DNA în alte patru. Are şi o sentinţă de 4 ani de închisoare cu suspendare într-un dosar cu retrocedări ilegale.