Radu Mazăre s-a căsătorit în închisoare

Radu Mazăre și iubita lui, Roxana Mihalache, s-au căsătorit, ieri, la Penitenciarul Rahova, unde fostul primar al Constanței își ispășește de aproape două luni pedeapsa de 9 ani de închisoare.

La ceremonie a fost permis accesul a maxim 10 persoane. Potrivit fratelui fostului edil, la cununie invitaţii nu au avut voie cu dulciuri sau să facă fotografii: „Nu ne-au lăsat cu nimic, procedura este ca la o vizită normală, nu avem dreptul la nimic în plus. Nu a făcut nicio cumpărătură pentru evenimentul acesta pentru că nu are cum să vină cu ele, nici tehnic, nici practic nu există această posibilitate”, a declarat Mihai Mazăre, fratele mirelui. Mirii s-au căsătorit chiar în camera unde, zilele trecute, fostul primar al Constanței și-a sărbătorit ziua alături de familie. Mazăre a fost adus, în luna mai, în România, sub escorta Poliţiei, după ce autorităţile din Madagascar au admis solicitarea de extrădare din partea ţării noastre.