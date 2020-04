Raed Arafat, despre pandemia din România: „Vârful ar putea fi în 15 aprilie, 24 aprilie sau în mai”

Raed Arafat a explicat că nu sunt necesare alte măsuri de restricții în acest moment dar nici nu trebuie luate măsuri de relaxare, pentru a nu permite virusului să revină. Șeful Departamentului Situațiilor de Urgență consideră că „daca ne grabim si iesim prea devreme sau incorect, riscul e sa se intoarca impotriva noastra!”.

„Sunt mai multe analize, care spun ca varful va fi prin 24 aprilie, altele ca va fi in mai, altele acum chiar in 15 aprilie, singurul mod in care vedem ca este realitatea din teren.

Daca cineva imi zice ca varful e in 15 aprilie, inseamna ca dupa data de 15 incet, incet trebuie sa vedem o scadere sau macar un platou. Daca cineva spune ca in 24 aprilile, la fel trebuie sa vad in 24 aprilie, altfel era o predictie, dar eronata. Modelele matematice depind de datele introduse, daca predictia e gresita atunci e eroare”, a spus Arafat la Realitatea Plus.