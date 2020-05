Raed Arafat, despre prima zi de alertă: În cel puțin trei-patru garnituri de tramvai am văzut oameni făra mască

Lucian Alecu

Raed Arafat a anunțat că a fost șocat, vineri, când a văzut că foarte multe persoane din mai multe tramvaie nu purtau măști, în prima zi de relaxare a măsurilor.

„Ce m-a socat este ce am vazut in transportul pulblic. Oamenii totusi nu inteleg si nu respecta masurile de protectei, si asta e grav. Daca in transportul in comun nu respecti, atunci când nu te vede nimeni și esti in alta parte cu siguranta nu respecti.

În cel putin trei-patru garnituri de tramvai am vazut oameni fara masca. In tramvai erau 20 de persoane, daca doua persoane avea masca era foarte bine. Intr-o singura garnitura am vazut mai multe persoane cu masca. (...)

Nu pot spune ca NU am vazut oameni cu masti (pe strada - n.red.), am vazut si oameni în varsta cu masti, si oameni tineri cu masti.

Am spus ca masca trebuie sa fie una din masurile compensatorii. Din pacate, nu se aplica de populatie, si unul din motive este că nu contează, ca n- are rost, ca oricum nu o sa fie amendati. Nu amenda trebuie sa fie cea care-l mână să respecte regulile, ci respectul pentru ceilalti și faptul cadaca nu le respectam putem imbolnavi alte persoane, precum si pe membrii de familie cand revenim (acasa - n.red.)”, a comentat Raed Arafat la Realitatea PLUS.

Arafat a mai amintit că pana va creste capacitatea de fabricare a mastilor chirurgicale in Romania se se pot folosi si alternative: „poti folosi orice ca sa acoperi nas, gura, cand esti in trasnportul public sau cu mai multe persoane. Nu e obligatorie masca medicala daca nu ai acces la ea, ea e recomandabila, dar exista si alte solutii”.