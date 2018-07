Raed Arafat, în zonele afectate de inundații: Peste tot pe unde am fost, oamenii s-au mobilizat

Secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, dr. Raed Arafat, care a inspectat duminică localităţile din judeţul Covasna afectate de inundaţiile din ultimele zile, a declarat că în toate zonele din ţară pe care le-a vizitat zilele acestea a constatat că cetăţenii s-au mobilizat şi au intervenit alături de forţele de ordine pentru a limita efectele produse de fenomenele meteorologice nefavorabile.



"Am fost ieri în mai multe judeţe, am fost în Bacău, am fost în Buzău, am fost în Vrancea şi peste tot pe unde am trecut totuşi am văzut o mobilizare (...) şi am văzut un interes să se rezolve problema. Da, sunt şi zone în care oamenii poate nu s-au implicat direct. Aici (la Băcel şi Lunca Mărcuşului - n.r.) mi se spunea că prima intervenţie au făcut-o ei (localnicii - n.r.) să îşi ajute vecinii şi reacţia a fost una normală. Da, asta este normalitatea, pentru că, dacă se întâmplă aşa ceva, până ajung forţele de intervenţie este normal ca cei din comunitate să fie primii care intervin şi să se ajute între ei", a afirmat Raed Arafat.



Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă a precizat că în localităţile Băcel şi Lunca Mărcuşului, care au fost inundate după ce digul de protecţie de pe malul drept al râului Tărlung a cedat, vor fi suplimentate mijloacele pentru evacuarea apei din gospodăriile populaţiei.



"La Lunca Mărcuşului am fost şi azi noapte, în jurul orei 12,00 - 1,00, apele s-au retras mult mai mult decât azi noapte, dar încă nu s-au retras destul ca să permită intervenţia pompierilor. (...) Avem aici trei motopompe mari, care o să înceapă să scoată apa care este în zonă şi să o ducă înapoi în râu. Asta este intervenţia care trebuie să se facă, dar la acest moment nu se poate, aşteptăm încă să se retragă mai mult apele. În acelaşi timp, sunt mai multe case afectate, am vorbit cu inspectorul general să suplimentăm numărul motopompelor portabile care se folosesc pentru scoaterea apelor din casele oamenilor", a mai spus Raed Arafat.



După plecarea din judeţul Covasna, secretarul de stat în MAI a fost şi în localitatea Budila, din judeţul Braşov, unde, în cursul zilei de sâmbătă, viiturile formate pe râul Tărlung au dărâmat podul feroviar de pe calea ferată Braşov - Întorsura Buzăului.



Potrivit unui bilanţ al Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Covasna, 24 de localităţi au fost afectate de ploile abundente din ultimele zile, fiind evacuate 263 de persoane şi bunurile acestora, precum şi 49 de animale.



În sprijinul comunităţilor afectate au intervenit peste 300 de pompieri, jandarmi, poliţişti şi militari din cadrul MApN.

