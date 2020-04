Raed Arafat: Lumea trebuie să își facă vacanțele în țară!

Raed Arafat îndeamnă românii să facă în țară vacanțele următoare. În exclusivitate pentru Antena3, șeful DSU susține că așa e mai ușor ca lucrurile rele să fie evitate și astfel vom salva și turismul românesc

„Vacanțele de anul acesta vor fi adaptate. Nu știu când, dar vor fi cu măsuri compensatorii. Lumea trebuie să își calculeze să își facă vacanța în România. E mult mai ușos să eviți lucrurile rele. Doi, e un sprijin pentru turismul nostru.

Vacanța nu va începe de 1 mai. După 15 mai se vor anunța măsurile și vedem unde țintim. E prea devreme să vă spun ceva. Multe din lucrurile spuse sunt luate cu multă precauție.

Noi nu putem să dăm răspuns la orice. Contează totul de evoluție. Dacă la vară vedem că e ok, atunci avem curajul să spunem că anumite evenimente se pot desfășura. E un an total atipic. «Neversea» și «Untold» nu vor avea loc. Era important pentru ei să știe. Mai bine să amâni sau să scapi un an decât să investești prost banii”, a afirmat Arafat.