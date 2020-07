Rafila, despre deschiderea școlilor: Clase de 15 elevi; profesorii, obligatoriu cu măști

Măsurile care se vor lua din toamnă, odată cu redeschiderea școlilor, ar trebui să fie flexibile și adaptate la fiecare unitate de învățământ în parte, nu impuse la nivel național, spune profesorul Alexandru Rafila.

„Trebuie măsuri flexibile, nu există două şcoli la fel. Riscul epidemiologic nu e similar. Am şcoli unde am 15 elevi într-o clasă, am şcoli unde am 40 de elevi într-o clasă. Deci fiecare şcoală ar trebui să poată să îşi organizeze un program de învăţământ care să fie corelat cu posibilităţile şi cu evaluarea de riscuri din şcoala respectivă. Ar trebui să le dăm două- trei-patru variante, iar una dintre ele să fie adoptată de o anumită şcoală”, a afirmat, vineri seară, la Digi24, profesorul Alexandru Rafila.

Reprezentantul României la Organizația Mondială a Sănătății a adăugat că, după părerea sa, o clasă fizică ar trebui să aibă 15 elevi, iar elevii să fie aşezaţi la 1,5 metri distanță.

„Cred că este important să limităm, cât este posibil, interacţiunea copiilor din clase diferite, pentru că dacă apare într-o clasă un caz, să nu mai avem niciun fel de problemă. Pot să iasă din clasă, dacă găsim o soluţie de decalare a pauzelor şi lucrul acesta cred că este perfect posibil, să ai la 10 minute interval pauzele, nu este o problemă”, a afirmat Rafila, potrivit căruia flexibilitatea este cuvântul-cheie în gândirea acestor scenarii.

(sursa: Mediafax)