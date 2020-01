Raport îngrijorător: Canabisul continuă să fie cel mai consumat drog din România

Canabisul continuă să fie cel mai consumat drog din România, potrivit Raportului naţional privind situaţia drogurilor pe 2019, elaborat de Agenţia Naţională Antidrog (ANA).



Potrivit raportului ANA care cuprinde date din 2018, dintre toate drogurile ilicite, canabisul continuă să fie cel mai consumat drog din România, cu o prevalenţă a consumului de-a lungul vieţii de 5,8%. După canabis, se situează noile substanţe psihoactive (NSP) - 2,5%. Urmează: cocaină/ crack şi LSD - câte 0,7%, ecstasy - 0,5%, ciuperci halucinogene - 0,4%, heroină, amfetamine şi ketamină - câte 0,3%.



În anul 2018, au fost înregistrate 4.266 persoane consumatoare de droguri care au solicitat asistenţă.



În funcţie de tipul drogului care a cauzat problema medicală, deşi se menţine aproximativ aceeaşi distribuţie a solicitărilor de asistenţă, preponderent disputată între cele trei tipuri de droguri care domină tabloul asistenţei pentru dependenţa de droguri din România (canabis, opioide şi noi substanţe psihoactive), are loc o consolidare a poziţiei deţinute de canabis, care ajunge să totalizeze peste 50% dintre cererile de tratament, precizează ANA.



În mod similar cu anii anteriori, pentru celelalte tipuri de droguri, cererea de tratament rămâne mult redusă, în comparaţie cu cele trei droguri dominante: cocaină - 1,5%, MDMA/ ecstasy - 1,3%, inhalanţi/ substanţe volatile - 1%, benzodiazepine - 0,7%, amfetamine - 0,5%, halucinogene - 0,2%.



În privinţa urgenţelor medicale determinate de consumul de droguri ilicite, în majoritatea cazurilor înregistrate în anul 2018 se menţine consumul singular de diferite substanţe psihoactive. Mai mult de o treime dintre aceste cazuri a avut drept cauză consumul de NSP. Din punctul de vedere al distribuţiei regionale, se observă creşteri ale numărului de urgenţe medicale cauzate de consumul de droguri ilicite faţă de anul anterior în şase regiuni: Bucureşti-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Sud, Sud-Vest, Vest, arată ANA.



Potrivit sursei citate, anul 2018 se înscrie în tendinţa evidenţiată în ultimii 5 ani, prin scăderea cu 10,3% a numărului de notificări privind cazurile noi de infecţie cu HIV/SIDA înregistrate în România. Această tendinţă se reflectă şi în numărul consumatorilor de droguri injectabile diagnosticaţi cu HIV/SIDA în anul 2018, scăderea fiind cu 32,2% faţă de anul precedent.



În ceea ce priveşte bolile infecţioase asociate consumului de droguri, pentru consumatorii de droguri înregistraţi în programe de tratament în anul 2018, se remarcă o uşoară creştere a prevalenţelor pentru infecţiile cu HIV şi VHC, în timp ce pentru prevalenţa VHB are loc o scădere, menţionează ANA.



În privinţa infracţionalităţii la regimul drogurilor, faţă de anul 2017, se constată o creştere a numărului cauzelor soluţionate de parchete (de la 4.064, la 6.407 în 2018). Totodată, creşte ponderea persoanelor condamnate din totalul persoanelor trimise în judecată (de la 45,5% la 48,7%).



De asemenea, numărul persoanelor depistate în trafic, care au condus autovehicule sub influenţa unor substanţe sau produse stupefiante este în creştere, comparativ cu valoarea înregistrată în 2017, mai precizează ANA.



Totodată, anul 2018 evidenţiază o creştere a disponibilităţii drogurilor ilicite pe teritoriul naţional, concretizată într-un număr mare de capturi. Cele mai multe au fost înregistrate pentru canabis (3.354), MDMA (819), cocaină (361), heroină (264), rezină de canabis (200), fragmente vegetale cu THC (189), amfetamină (162). Canabisul rămâne în continuare cel mai capturat drog la nivel naţional, cu o creştere a numărului de culturi ilicite identificate, mai arată sursa citată. AGERPRES