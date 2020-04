Rareș Bogdan, despre Peter Szijjarto: „Atunci cand nu ii jigneste pe romani sau Romania, cauta prilej de a provoca scandal in relatia cu Romania”

Victor Stroe

Europarlamentarul român Rareș Bogdan i-a răspuns „radicalului” Peter Szijjarto. Liderul PNL i-a luat apărarea ambasadorului Marius Lazurca și acuză provocări la adresa României.

„Marius Lazurca este unul dintre cei mai buni diplomati pe care ii are Romania astazi. Extrem de nedrept ce i se intampla in relatia cu "radicalul liber" Szijjarto, un tanar politician maghiar care atunci cand nu ii jigneste pe romani sau Romania, cauta prilej de a provoca scandal in relatia cu Romania”, a transmis Rareș Bogdan, pe pagina personală de Facebook.