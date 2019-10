Războiul de la Casa Albă a ajuns în România! „E ceva ce se anunță ca un fel de cutremur”

Războiul de la Casa Albă a ajuns în România! Avocatul lui Donald Trump susţine că fiul fostului vicepreşedinte Joe Biden a condus afaceri ilegale în ţara noastră. La rândul său, Trump riscă să îşi piardă funcţia, după ce a fost acuzat că a făcut presiuni asupra Ucrainei pentru anchetarea lui Hunter Biden.

În direct la FoxNews, postul preferat al preşedintelui american, avocatul personal al lui Trump s-a dezlănţuit împotriva fiului lui Joe Biden, pe care îl acuză de afaceri frauduloase inclusiv în România.

Rudy Giuliani, avocatul lui Donald Trump: Am aici toate datele! Am totul aici! Vor mai ieşi multe la iveală! Nu am ajuns încă la România, staţi să vedeţi când ajungem la România! Iată de ce sunt îngrijorat: Hunter Biden este un escroc în stil mare