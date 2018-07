Răzvan Ştefănescu: Sper să recuperez permisul până pe 11 august

Răzvan Ştefănescu, şoferul maşinii cu număr anti-PSD, a declarat, marţi, că încearcă să recupereze permisul de conducere până pe data de 11 august, când pleacă din România, deoarece este şofer profesionist în Suedia.



Răzvan Ştefănescu susţine că este şofer profesionist în Suedia, având toate categoriile auto, şi nu mai poate să muncească dacă nu îşi recuperează permisul.



"Sunt şofer profesionist, am toate categoriile. Pe 11 august trebuie să plec din ţară. Nu ştiu ce voi face. Eu sper să recuperez permisul. Poliţiştii m-au anunţat că mi-au suspendat permisul pe perioada cercetărilor. Eu nu am cetăţenia suedeză, sunt doar rezident. Permisul era românesc", a afirmat Răzvan Ştefănescu.



Ioana Mateş, avocata şoferului, a precizat că va solicita Pachetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 ca lui Răzvan Ştefănescu să-i fie restituit permisul, cel puţin temporar, pentru a putea pleca din ţară.



Avocata a afirmat că s-a înţeles greşit că Răzvan Ştefănescu va depune o plângere penală împotriva poliţiştilor, însă este posibil să fie înaintată o sesizare cu privire la comportamentul agenţilor.



Brigada Rutieră a anunţat luni că lui Răzvan Ştefănescu i s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de "conducere pe drumurile publice a unui vehicul înmatriculat în alt stat care nu are drept de circulaţie în România", faptă prevăzută de art. 334, alin. (4) din Codul penal.



"Un echipaj de poliţie al Brigăzii Rutiere din cadrul DGPMB, aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu pe raza sectorului 3, a depistat în trafic un autoturism, înmatriculat în Suedia, condus de un bărbat, în vârstă de 45 de ani. Conducătorul auto a fost condus la sediul Brigăzii Rutiere în vederea declanşării verificărilor procedurale, pentru stabilirea cu exactitate a situaţiei juridice în ceea ce priveşte regimul de înmatriculare şi circulaţie şi a vehiculului pe drumurile publice", preciza, luni, Brigada Rutieră.



Poliţia susţine că art. 36, alin. (3), cu trimitere la pct. 1 din Anexa nr. 2 din Convenţia de la Viena (8 noiembrie 1968) ratificată de România prin Decretul nr. 318 din 1980, stipulează că "numărul de înmatriculare prevăzut la art. 35 şi 36 ale Convenţiei trebuie să fie compus fie din cifre, fie din cifre şi litere (...)", context în care se confirmă lipsa de valabilitate a numărului aplicat pe autoturism şi astfel permisiunea de a folosi, pe teritoriul României, doar numărul permanent, care figurează şi în bazele de date. AGERPRES