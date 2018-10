Reacția lui Carmen Dan cu privire la prezența scăzută la referendum

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anunţat duminică, după ce a votat la referendumul pentru redefinirea familiei în Constituţie, că şi-a exprimat opţiunea în spiritul religiei în care a fost crescută.



"Am venit azi să îmi exprim dreptul constituţional la vot. Bineînţeles că am votat pentru familie, am votat pentru normalitate, am votat în spiritul religiei în care am fost crescută", a precizat Carmen Dan la ieşirea de la secţia de votare de la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism 'Ion Mincu".



Ministrul şi-a exprimat speranţa că până la sfârşitul zilei un număr cât mai mare de cetăţeni să îşi exprime opţiunea, inclusiv preşedintele Klaus Iohannis.

„Sper ca până la sfârșitul zilei să fie cât mai mulți cei care astăzi își fac timp să voteze”, a declarat Carmen Dan, după vot.



"Cred că acea sintagmă 'Votul este expresia democraţiei' nu ar trebui să fie goală de conţinut. Îmi exprim speranţa că până la sfârşitul zilei şi preşedintele României să îşi exprime opţiunea în ceea ce priveşte propunerea de modificare prin referendum. Este o iniţiativă cetăţenească, din câte ştiu eu, prima de acest gen. Până la urmă, eu, cel puţin, îmi doresc ca acest exerciţiu prin care românii îşi exprimă opţiunea în faţa urnei să capete valenţe autentice în conştiinţa socială şi cred că în sensul acesta putem să contribuim şi noi, cei care ocupăm funcţii publice, prin exemplul pe care îl dăm, atunci când suntem chemaţi la urne", a spus ea. Agerpres