Reacția ministrului Vela după ce politistii i-au cerut sicrie, dacă nu le cumpără masini

Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat că ministerul pe care îl conduce are în lucru "transmiterea unor autoturisme pentru creşterea mobilităţii structurilor din subordine" şi a afirmat că "sunt în pregătire" mai multe autoturisme Duster pentru a fi repartizate în ţară.



Ministrul a fost întrebat despre mesajul reprezentanţilor unui sindicat al poliţiştilor, care i-au transmis să cumpere "sicrie în loc de maşini", după un accident cu maşina de serviciu petrecut în Satu Mare în care au fost implicaţi doi poliţişti.



"Mi-au transmis cei de la sindicatul Europol, tocmai am discutat cu ei, miercuri, nu ştiam de această metaforă destul de macabră. Vreau să vă spun aşa, avem preocuparea de a dota Poliţia, avem deja în lucru transmiterea unor autoturisme pentru creşterea mobilităţii la nivelul municipiului Bucureşti şi în toată ţara. Sunt în pregătire, pentru a fi colantate şi amenajate mijloacele sonore de avertizare, mai multe autoturisme Duster pentru a fi repartizate în ţară", a declarat Marcel Vela, vineri, într-o conferinţă de presă la sediul MAI.



El a spus că ar fi preferat ca reprezentanţii sindicatelor "să ia măsuri şi când doamna Carmen Dan a cumpărat un BMW seria 7".



"Aş fi preferat ca domnii de la sindicate să ia măsuri şi când doamna Carmen Dan a cumpărat un BMW seria 7, echivalentul a vreo 10 Dacii Logan, şi l-a dat în comodat la Camera Deputaţilor. Şi atunci cred că erau sindicate. Eu sunt de două luni ministru, am solicitat Camerei Deputaţilor să returneze maşinile de lux cumpărate pe banii poliţiştilor din venituri proprii, din încasările de la plăcuţele de înmatriculare, cumpărând prin acest minister, cheltuind bani aiurea, în loc să cumpere autoturisme pentru colegii de sindicat ai domnilor care ridică această problemă şi mă întreabă pe mine, făcând aceste comparaţii macabre", a declarat Vela.



Ministrul a mai spus că fosta conducere a MAI a achiziţionat patru maşini Touareg noi "la Jandarmerie, care să asigure protecţia unor demnitari PSD".



"De 200 de mii de euro puteau fi cumpărate cel puţin 500 de pistoale ca să salvăm membrii de sindicat din stradă care au Carpaţi acum.(...) Totodată, am găsit sute de televizoare cumpărate la Jandarmerie cu 1.000 de euro bucata (...) şi alte achiziţii făcute în acest minister, achiziţii, vă rog să mă credeţi, eu, ca ministru, (...) şi colegii din conducerea ministerului le-am considerat sau le considerăm inoportune", a mai spus Vela.



Ministrul a vorbit şi despre o serie de măsuri avute în vedere de la instalarea în funcţie.



"Măsurile pe care le luăm, vă spun, eficientizarea înseamnă reducerea cheltuielilor făcute cu personalul şi reducerea funcţiilor de conducere extrem de bine plătite. Am mai luat o măsură, salariile de merit să meargă din birouri în operativ şi de la şefi la angajaţi, economiile din salarii mari şi nejustificate vor merge către investiţii şi către poliţiştii din zona operativă. Sunt multe măsuri, la eficientizare o să le vedeţi, le vom aplica împreună cu cetăţenii României, cu jurnaliştii, cu sindicatele, cu conducătorii, pentru că e foarte comod să stai, ca ministru, pe un fotoliu, să-ţi spună lumea "domnul ministru" şi să nu faci nimic sau să faci achiziţii ca să te pui bine cu preşedintele Camerei Deputaţilor", a mai declarat Vela.

