Reclamație la DIICOT după ce un document neaprobat privind interzicerea deplasărilor în România a început să circule în mediul online

Raed Arafat și Grupul de Comunicare Strategică au adus lămuriri cu privire la un document neaprobat care prevede interzicerea deplasărilor în România și care a început să fie distribuit pe WhatsApp și în alte medii online. În acest caz, Inspectoratul General al Poliției Române a sesizat DIICOT cu privire la săvârșirea infracțiunii de distribuite de informații nedestinate publicității.

Grupul de Comunicare Strategică precizează că documentul privind interzicerea deplasărilor în România reprezintă un document de lucru, neaprobat, analizat la nivelul Gurpului de suport tehnico-științific.

"Având în vedere faptul că a fost dat publicității un document al Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României, intitulat HOTĂRÂREA NR. 14 din 20.03.2020, facem următoarele precizări:

- Este un document de lucru (DRAFT), care este analizat la nivelul Grupului de suport tehnico-științific, organism în subordinea CNSSU, format din specialiști în epidemiologie și boli infecțioase.

- NU este un document aprobat la nivelul Grupului de suport tehnico-științific și NU a fost înaintat spre aprobare CNSSU (Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență), organism abilitat să ia decizii în astfel de situații.

- Hotărârile Grupului de suport tehnico-științific au caracter de propunere către CNSSU, doar după ce sunt aprobate la nivelul Grupului de suport tehnico-științific.

- La nivelul Grupului de suport tehnico-științific sunt analizate diferite propuneri, pe baza scenariilor referitoare la evoluția răspândirii noului coronavirus (COVID-19), ținând cont de practica altor state care se confruntă cu aceeași problematică.

- Atenționăm asupra faptului că în documentul dat publicității NU este menționată data de la care sunt aplicabile măsurile referitoare la deplasarea persoanelor. Acest demonstrează că măsurile NU au aplicabilitatea imediată, fiind vorba despre propuneri aferente unor scenarii posibile cu privire la răspândirea noului coronavirus (COVID-19).

- La nivelul Ministerul Afacerilor Interne s-a luat decizia sesizării organelor de cercetare penală pentru infracțiunea de divulgare fără drept a unor informații care nu sunt destinate publicității.

- Inspectoratul General al Poliției Române a sesizat DIICOT cu privire la săvârșirea infracțiunii de distribuite de informații nedestinate publicității, sub aspectul săvârșirii infracțiunii prevăzute de art. 304 Cod Penal, faptă pedepsită cu închisoare de la 3 luni la 3 ani.

Grupul de Comunicare Strategică".

De asemenea, Raed Arafat, în cadrul unei postări pe pagina sa de Facebook, menționează că documentul este unul destinate analizei grupului de lucru tehnico-științific din cadrul Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență. Arafat mai punctează faptul că România nu se află încă în situația altor țări cu un număr foarte mare de cazuri.

"Referitor la documentul care a fost publicat pe whatsapp, si in diferite medii online si de mass media, in care se prevad masuri suplimentare de izolare. Acest document este unul destinat analizei grupului de lucru tehnico-stiintific din cadrul Comitetului National pentru Situatii Speciale (CNSSU) de Urgenta. Grupul are membri din mai multe domenii dar mai ales din domeniul medical, epidemiologic si de boli infectioase. Decizia finala asupra masurile se ia la nivelul CNSSU in urma prezentarii discutilor din cadrul grupului tehnic. Astfel, este posibil ca unele mesuri sa fie luate, amanate sau respinse.

Oricum, Romania nu se afla in situatia altor tari cu un numar foarte mare de cazuri pana in acest moment, iar masurile pe care le propunem sunt masuri care au in continuare caracter preventiv si care sa limiteze raspandirea cat mai mult posibil asa cum este recomandat si de catre mai multe organizatii internationale.

Cert este ca si in domeniul stiintific-medical exista mai multe pareri care trebuie luate in considerare cand facem astfel de analize.

Deciziile nu pot apartine unei singure persoane si trebuie discutate si puse pe masa specialistilor chiar daca la final se iau decizii care nu sunt aprobate in unanimitate.

De aceea, rog populatia sa nu ia in considerare nimic din ce se publica in spatiul public pana nu este adoptat si explicat de autoritati. Proiectul raspandit recent este doar un proiect care nu este adoptat si care cu siguranta poate suferi inca multe modificari.

Din pacate iresponsabiliateta persoanei care a facut acest proiect public cand acesta este inca pe masa discutiilor este una evidenta, inducand populatia in eroare si panica fara rost si impiedicand un proces de consultare sa fie finalizat coect si in liniste.

Pe de alta parte chiar daca acest proiect este adoptat in urmatoarea perioada, total sau partial, vor fi luate toate masurile necesare pentru a sprijini populatia in perioada aplicarii prevederilor", a scris Raed Arafat într-o postare pe Facebook.