VIDEO. Record mondial stabilit la Alba Iulia cu cea mai mare hartă a unei țări

Mii de persoane, în special elevi şi liceeni veniţi din toată ţara, au stabilit sâmbătă la Alba Iulia un nou record mondial - cea mai mare hartă a unei ţări formate din oameni, în interiorul căreia a fost evidenţiat, suplimentar, şi numărul 100, având în vedere că în acest an se împlineşte un secol de la Marea Unire din 1918.



Mai exact, un număr de 4.807 persoane, coordonate de sute de voluntari, au format în spaţiul din Şanţurile Cetăţii Alba Carolina harta României, evidenţiată cu ajutorul pelerinelor negre, numărul 100 fiind scos în relief prin intermediul pelerinelor albe purtate de participanţi.



La final, participanţii s-au folosit de şepcuţele primite pentru a colora în roşu, galben şi albastru harta României.



Denumirea oficială a recordului este 'Largest human image of a country/continent' ('Cea mai mare imagine formată din oameni a unei ţări/continent'). Vechiul record a aparţinut Myanmarului, care, în 12 februarie 2018, a adunat 3.466 de oameni ce au format harta ţării lor.



Printre participanţi s-au aflat şi fondatoarea comunităţii "La blouse roumaine", Andreea Tănăsescu, şi campionul olimpic Ivan Patzaichin.



"Orice record, întotdeauna, trebuie apreciat şi mai ales susţinut. (...) Este un moment special, un moment istoric chiar putem spune, fiind Anul Centenar, şi cu atât mai mult se poate vedea ce înseamnă unitate, ce înseamnă o echipă, să lucrezi într-o echipă", a afirmat Ivan Patzaichin, care a subliniat cât de important este "să avem respect faţă de istorie, faţă de ceea ce am realizat noi ca România".



Recordul, validat de o delegaţie a Guinness World Records, a mobilizat mii de copii, tineri şi adulţi din 70 de localităţi din Bucovina, Maramureş, Transilvania, Banat, Muntenia.



Evenimentul a fost organizat în cadrul Festivalului "Bucurie în mişcare" de către Asociaţia 11even Cluj-Napoca, alături de Primăria Alba Iulia şi un lanţ german de hypermarket-uri.



Este cel de-al doilea record Guinness pe care Alba Iulia îl deţine, după cel stabilit în 2009, cu "cea mai mare îmbrăţişare". Atunci, aproape 9.800 de oameni, printre care şi şeful statului de la acea vreme, Traian Băsescu, au luat parte la "Marea Îmbrăţişare a Cetăţii Alba Carolina", pe un traseu lung de 3.450 de metri, înconjurând astfel fortificaţia bastionară, care are formă de stea.



Judeţul Alba a mai stabilit un record Guinness, tot în 2009, când, în Roşia Montană, peste o sută de localnici, adunaţi pe stadionul din localitate, au căutat aur cu şaitrocul, un vas de lemn folosit pentru separarea aurului din minereul sfărâmat.

