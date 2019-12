Rectificare bugetară în Capitală: Banii destinaţi lăcaşurilor de cult, tăiaţi aproape în totalitate. Catedrala Mântuirii Neamului pierde 10 milioane

Foto: captură Antena 3

Bugetul destinat Administraţiei Monumentelor şi Patrimoniului Turistic va fi diminuat cu 69,6 milioane lei, dintre care 49,7 milioane lei reprezintă bani pentru lăcaşuri de cult, conform unui proiect de rectificare bugetară ce urmează să fie dezbătut în şedinţa de miercuri a Consiliului General al Capitalei.



Astfel, bugetul destinat Administraţiei Monumentelor şi Patrimoniului Turistic va fi diminuat cu 69,6 milioane lei (ajungând la 30,4 milioane lei), dintre care 49,7 milioane lei sunt banii destinaţi unor lăcaşuri de cult (faţă de cele 50,7 milioane prevăzuţi iniţial). Printre aceştia, se numără şi cei 10 milioane de lei destinaţi finalizării lucrărilor la Catedrala Mântuirii Neamului. Practic, un milion de lei vor fi alocaţi în acest an ca sprijin pentru lăcaşuri de cult, dintre care 250.000 de lei pentru consolidarea şi extinderea Parohiei Militari II Cuvioasa Parascheva, 250.000 de lei pentru construcţia Mânăstirii Cristiana şi 500.000 pentru continuarea lucrărilor la Bărbătescu Vechi.



De asemenea, banii destinaţi finalizării staţiei de epurare Glina, reabilitării principalelor colectoare de canalizare şi canalului colector Dâmboviţa (caseta) se reduc cu 64,7 milioane lei, ajungând la 103 milioane lei.



La capitolul Energie termică, este prevăzut un plus de 22,7 milioane lei, reprezentând participarea la capitalul social al societăţilor comerciale (Termoenergetica).



În ce priveşte subvenţiile pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif la transportul în comun sunt prevăzute suplimentări de 102 milioane lei (ajungând la 1,102 miliarde lei).



Se taie şi o mare parte din banii prevăzuţi pentru achiziţia celor 100 de tramvaie (achiziţie nefinalizată), dar şi 8 milioane de lei de la Supralărgire Fabrica de Glucoză (ajungând la 19,8 milioane lei) sau 4,4 milioane lei de la Străpungere Bd. Nicolae Grigorescu-Splai Dudescu (ajungând la 8,8 milioane lei).



Bugetul STB este suplimentat cu 13,7 milioane lei, dintre care 8,4 milioane sunt prevăzute pentru modernizarea tramvaielor cu sistem de climatizare.



Se vor mai acorda două milioane de lei în plus pentru reconstrucţia reamenajarea, modernizarea şi echiparea Spitalului Clinic de Ortopedie Foişor (ajungând la un total de 22 milioane lei).



Alte instituţii la care vor avea loc diminuări de buget sunt: Centrul de Proiecte şi Programe Educaţionale şi Sportive (11,6 milioane lei), Autoritatea pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor (9,1 milioane lei), ALPAB (3,1 milioane lei), Biblioteca Metropolitană Bucureşti (1,4 milioane lei), Direcţia de Arhitectură Peisagistică (1,6 milioane lei), Direcţia Generală de Poliţie Locală a Municipiului Bucureşti (1,1 milioane lei).



Rectificarea vizează diminuarea bugetului cu 242 milioane lei, astfel încât Municipalitatea va rămâne cu 5,9 miliarde lei.

AGERPRES