Renault va asambla şi va vinde automobile Logan şi Duster în Nigeria

Constructorul auto francez Renault, proprietarul Dacia, şi-a anunţat joi intenţia de a asambla două modele low-cost (Logan şi Duster) în Nigeria via un joint venture cu conglomeratul local Coscharis, informează AFP.



Modelele Logan şi Duster urmează să fie "asamblate la uzina Coscharis din Lagos începând din luna octombrie 2019", a informat grupul auto francez, adăugând că intenţionează să importe din Brazilia alte două modele, Kwid şi Oroch (un pickup bazat pe SUV-ul Duster) pe care să le distribuie în Nigeria via reţeaua comercială a Coscharis Motors.



"Cu o populaţie de peste 200 milioane de locuitori, Nigeria este o ţară africană de importanţă strategică unde Groupe Renault intenţionează să îşi extindă prezenţa", a declarat Fabrice Cambolive, director de operaţiuni pentru regiunea Africa- Orientul Mijlociu -India Pacific la Groupe Renault.



Un purtător de cuvânt de la Renault a precizat pentru AFP că în prima fază grupul mizează pe o cotă de 5% pe piaţa auto din Nigeria, adică aproximativ 900 de înmatriculări pe an.



În prezent, Renault este lider pe continentul african cu o cotă de piaţă de 18%. În 2018 grupul Renault a vândut peste 216.000 de vehicule în Africa. Ţările cele mai importante în termeni de volume de vânzări sunt Maroc, Algeria, Africa de Sud şi Egipt.



Conglomeratul Coscharis activează în mai multe sectoare din economia nigeriană, incluzând automobile, tehnologia informaţiei, logistică, agricultură, imobiliar şi sănătate. Conglomeratul a început să asambleze autovehicule la finele lui 2015 şi între timp a pus la punct o reţea de distribuţie pe întreg teritoriul Nigeriei.



Compania Dacia a fost preluată de Renault în anul 1999. Relansată în 2004 cu modelul Logan, Dacia a devenit un jucător de notorietate pe piaţa auto europeană.AGERPRES