Renunţarea la schimbarea orei de vară şi protecţia drepturilor de autor în mediul online, în prim-planul agendei noii sesiuni a PE

Renunţarea la schimbarea orei de vară începând cu 2021, noi reguli privind protecţia drepturilor de autor în mediul online sau interzicerea produselor din plastic de unică folosinţă sunt printre propunerile legislative care vor fi supuse la vot în cadrul sesiunii plenare a Parlamentului European din această săptămână, a doua din luna martie.



Eurodeputaţii se vor pronunţa marţi asupra propunerii de renunţare la schimbarea sezonieră a orei începând cu 2021. Conform proiectului de rezoluţie, ţările europene care decid să menţină permanent ora de vară vor efectua ultima schimbare în acest sens în ultima duminică din martie a anului 2021. Pe de altă parte, ţările care preferă să rămână la ora standard sau de iarnă îşi vor putea schimba ora pentru ultima dată în ultima duminică din octombrie 2021.



În plus, eurodeputaţii vor ca statele membre să se coordoneze în aşa fel încât să nu existe un impact negativ asupra pieţei unice.



Tot marţi va fi supus votului în plen acordul provizoriu la care s-a ajuns în februarie asupra noilor reguli privind drepturile de autor pe internet.



După trei ani de negocieri intense între Parlamentul European şi statele membre, acordul provizoriu prevede aplicarea şi în mediul online a drepturilor şi obligaţiilor legislaţiei privind drepturile de autor. Noile reguli oferă posibilitatea autorilor şi editorilor de presă de a negocia drepturile de autor cu platforme de internet precum YouTube şi agregatori de ştiri ca Google News sau Facebook.



De asemenea, au fost introduse mai multe garanţii pentru a se asigura că internetul rămâne un spaţiu caracterizat de libertatea de expresie.



Miercuri, eurodeputaţii vor da un ultim vot pentru interzicerea din 2021 a produselor din plastic de unică folosinţă precum farfurii, tacâmuri şi paie.



Reglementările, asupra cărora există deja un acord informal cu Consiliul UE, prevăd un obiectiv minim de colectare de 90% pentru sticle de plastic cel târziu în 2029. În plus, 25% dintre sticlele de plastic trebuie fabricate din material reciclat până în 2025, procent care urmează să crească până la 30% în 2030.



Nu în ultimul rând, plenul PE se va pronunţa marţi asupra unei foi de parcurs detaliate privind infracţiunilor financiare şi fiscale.



Raportul de 70 de pagini, rezultatul unui an de activitate a Comisiei speciale privind infracţiunile financiare, evaziunea fiscală şi evitarea obligaţiilor fiscale, solicită ameliorarea semnificativă a cooperării între autorităţile naţionale în toate domeniile legate de finanţare şi măsuri fiscale.



De asemenea, se consideră necesare noi reglementări şi înfiinţarea unor noi organisme la nivel european şi global, precum o gardă financiară europeană şi un organism de supraveghere împotriva spălării banilor.AGERPRES