Restaurantele KFC vor servi doar băuturi îmbuteliate în urma controalelor ANPC

Restaurantele KFC din toată ţara vor servi doar băuturi îmbuteliate, după ce Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a decis sistarea temporară a utilizării dozatoarelor în restaurantele KFC, arată Sphera Franchise Group, compania care operează brandul KFC, într-o informare transmisă joi Bursei de la Bucureşti.



"Am decis să servim doar băuturi îmbuteliate în toate restaurantele noastre KFC din ţară, ca urmare a deciziei ANPC de a dispune sistarea temporară a utilizării dozatoarelor în restaurantele KFC, motivând faptul că suntem producători de băuturi răcoritoare, ceea ce ar impune o autorizare", arată sursa citată.



Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a informat compania care operează brand-ul KFC cu privire la rezultatele unor controale efectuate într-o serie de restaurante KFC. Rezultatele se referă, în principiu, la două aspecte - pe de o parte, bacterii găsite în câteva maşini de gheaţă şi, pe de altă parte, presupusa utilizare fără a deţine autorizare a dozatoarelor de băuturi carbogazoase şi a maşinilor de gheaţă.



"Imediat ce controalele au fost iniţiate, am demarat o verificare internă pentru a determina cauzele tehnice sau de altă natură care ar fi putut genera aceste situaţii izolate. Până la finalizarea verificării interne, am decis să oprim utilizarea tuturor maşinilor de gheaţă şi, în general, utilizarea gheţii în toate restaurantele KFC, în linie cu principiile noastre de prevenire. Sphera Franchise Group plasează siguranţa consumatorului în topul priorităţilor sale şi aplică proceduri stricte, incluzând, printre altele, inspecţii zilnice şi săptămânale ale tuturor maşinilor de gheaţă, testări de rutină a calităţii gheţii şi teste periodice independente. Restaurantele KFC din ţară adera la proceduri standard de siguranţă alimentară bazate pe principiile HACCP (Analiza pericolelor şi punctelor critice de control), care necesită analize riguroase de risc în punctele critice de control", precizează compania.



Potrivit sursei citate, restaurantele KFC din România comercializează băuturi care sunt pregătite pentru consum imediat, folosind materii prime furnizate de o terţă parte, această activitate neîncadrându-se la categoria de producere a băuturilor. Pentru prepararea băuturilor sunt utilizate echipamentele puse la dispoziţie de furnizor, cu titlu de comodat, cu un sistem de dozaj presetat, verificat periodic de către furnizorul respectiv. Acest sistem este unul implementat in industria alimentară din întreaga lume, arată Sphera Franchise Group.



Inspectorii de la Protecţia Consumatorilor au descoperit bacteria Clostridium, bacterii coliforme şi enterococi în gheaţa produsă de KFC iar utilizarea aparatelor de producere a gheţii în care s-au descoperit bacteriile a fost interzisă, a declarat marţi directorul general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), Paul Anghel. AGERPRES