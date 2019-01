Revelionul pe stil vechi, sărbătorit de zeci de mii de oameni din Timiș

Peste 30.000 de credincioşi de rit vechi din rândul comunităţilor de sârbi, ucraineni şi bulgari din Timiş sărbătoresc în noaptea de duminică spre luni Revelionul, pregătirile pentru trecerea în noul an fiind în plină desfăşurare.

Cei mai mulţi sârbi din Timişoara vor marca trecerea în noul an în restaurante care vin în întâmpinarea acestora cu meniuri tradiţionale, ei având prilejul să-şi ureze de două ori "Srecna Nova Godina!" (''La Mulţi Ani!''), după ora oficială a Bucureştiului şi cea a Belgradului.

Iavor Radovancovici, reprezentantul unui cunoscut restaurant cu specific sârbesc din Timişoara, a declarat pentru AGERPRES că a invitat şi în acest an "muzicieni de marcă, orchestra de tamburaşi din Kikinda, solista Miriana Jovicin, o voce mult apreciată de bănăţeni, şi, invitată specială, o vedetă din Serbia, Zlata Djurkovic, însoţită de solistul vocal Vuk Petkovic şi de instrumentiştii Rada Radoslav şi Ivan Vasiljevic".

Din meniu nu vor lipsi preparatele tradiţionale, cum ar fi ardeiul umplut cu caimac, gustare cu mezeluri sârbeşti, peştele cu legume, şniţelul Karadjordje, muşchiuleţul învelit în şuncă, cartofii sârbeşti, ramstek, piept de pui în prapure, cotlet de porc umplut în prapure, curcubeu de murături şi vin roşu, din belşug, salate sârbeşti, zacusca sârbească, specialităţi de afumături sau celebrul tort cu nucă şi ghibaniţa, nelipsita ţuică de gutui şi vin roşu.

"Una dintre tradiţiile la care sârbii ţin foarte mult în noaptea de Anul Nou este dansul ţigăncilor, despre care se crede că aduce noroc pentru tot anul. Iar pentru a scăpa de necazul şi ghinioanele din anul care a trecut, sârbii obişnuiesc să spargă de podele paharele din care au băut prima şampanie în noul an, fiind convinşi că astfel vor fi sănătoşi şi norocoşi până la Revelionul următor. Şi, pentru că în prima zi a anului nou este şi praznicul Sfântului Vasile cel Mare, nu va lipsi colacul cu multe nuci şi stafide", mai spune Iavor Radovancovici.

