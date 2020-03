Rezultate Loto 6/49, 15 martie 2020. Numerele câștigătoare la extragerile de duminică

Numere Loto 15 martie. Duminică, 15 martie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc.

LOTO. La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 2 milioane lei (peste 424.500 de euro), iar la Noroc un report cumulat in valoare de peste 2 milioane lei (aproximativ 424.500 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de aproximativ 6,87 milioane lei (aproximativ 1,43 milioane de euro), iar la Noroc Plus, la aceeasi categorie, este in joc un report de peste 258.200 de lei (peste 53.500 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 813.500 de lei (aproximativ 169.000 de euro) in timp ce la Super Noroc, la aceeasi categorie, este in joc un report in valoare de peste 44.000 de lei.

Numerele extrase de duminică, 15 martie 2020

Loto 6/49 35 36 32 40 23 4

Joker 29 3 24 20 7 / 4

Loto 5/40 30 2 26 20 28 7

Supernoroc 226069

Noroc 9705992

Noroc Plus 725168