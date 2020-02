România, lada de gunoi a Europei

Un nou episod din ciclul „România, tomberonul Europei” a fost devoluat ieri de procurorii din Constanţa. Aceştia, împreună cu Garda de Coastă şi Garda de Mediu, au descins în Portul Constanţa Sud Agigea, unde aveau informaţii că va sosi un vapor din Marea Britanie. Oficial, acesta aduce în România donaţii. Nu mai puţin de 17 containere de donaţii. Asta în acte, pentru că în realitate erau 17 containere încărcate mai degrabă cu deşeuri. La ora închiderii ediţiei controlul era în plină desfăşurare, dar surse din cadrul anchetei au declarat în exclusivitate pentru Jurnalul că destinatarul transportului este o firmă din Bucureşti. Acest transport face parte dintr-o serie mai mai mare, toate având ca expeditor şi destinatar aceleaşi firme.

Conform unui document ajuns în posesia Jurnalului, expeditorul celor 17 containere este firma New Henna Traders UK LTD, cu sediul în Moon Building, Duke Street, New Basford, Nottinghshire, iar destinatarul este firma Product Development SRL din Bucureşti.

Anchetatorii suspectează deja că în spatele celor două firme se ascunde aceeaşi persoană. Cercetările sunt încă la început, iar cursul lor ne va arăta, în final, ce se ascunde în spatele acestor donaţii.

Biberoane tratate chimic

Printre donaţiile trimise „prieteneşte” de binevoitorii din Marea Britanie, apar şi lucruri pentru bebeluşi, cum ar fi biberoanele, care erau aruncate dea valma în containere. Pentru că urmau să fie utilizate de bebeluşi, ele ar fi trebuit transportate în condiţii de igienă specială. Un document care însoţeşte transportul arată că totul a fost tratat cu clorurat de potasiu, dar şi cu permehtrin, o substanţă care face parte din familia insecticidelor.

Ţara noastră are deja o întreagă istorie a importurilor de gunoaie mai mult sau mai puţin toxice. Chiar dacă este ea însăşi invadată de gunoaie tot mai greu de gestionat şi pentru care riscă amenzi grele din partea Uniunii Europene, România aduce masiv deşeuri şi din import, fapt semnalat şi de presa internaţională.

Acum vorbim despre 17 containere. De fapt, vorbim despre mai multe transporturi care au ca expeditor şi destinatar aceeaşi firmă. Aşa am luat urma acestor transporturi. Trebuie tras un semnal de alarmă, pentru că România continuă să fie lada de gunoi a Europei. Cercetările vor fi extinse în acest caz.

Surse din cadrul anchetei