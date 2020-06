România, raport negativ pentru al doilea an consecutiv în ceea ce privește lupta împotriva traficului de persoane

Departamentul de Stat al SUA menționează, în cadrul Raportului privind traficul de persoane 2020, că Guvernul României nu îndeplinește standardele minime în ceea ce privește eliminarea traficului de persoane. Astfel, în cadrul Raportului se consemnează că România rămâne o sursă principală pentru traficul în scopuri sexuale sau prin munca în Europa.

Cazul „Țăndărei” și modul în care acesta a fost finalizat este menționat în cadrul raportului.

„Guvernul României nu îndeplinește standardele minime pentru eliminarea traficului de persoane, dar face eforturi semnificative în acest sens. Aceste eforturi includ identificarea unui număr semnificativ mai mare al victimelor traficului de persoane, participând la un număr mai mare de investigații internaționale și derulând mai multe campanii de conștientizare. Guvernul nu a dovedit că face eforturi mai mari comparativ cu perioada precedentă.

Autoritățile au investigat, judecat și condamnat mai puțini traficanți. Presupusa complicitate la infracțiunile de trafic a persistat fără a fi pedepsită, în special în care oficialilor care au exploatat minori aflați în centrele de îngrijire de stat sau în centre de plasament. Autoritățile nu au verificat în mod adecvat indicatorii privind traficul de persoane și nici nu au identificat potențiale victime în cadrul populațiilor vulnerabile, cum ar fi solicitanții de azil, persoanele care întrețin relații sexuale în schimbul banilor sau copiii din instituțiile guvernamentale.

Serviciile destinate copiilor victime ale traficului rămân inadecvate. Mai mult, fondurile guvernamentale insuficiente pentru asistența și protecția socială au privat cele mai multe victime de aceste servicii, expuse la noi traume și la riscul de a fi din nou traficate. România rămâne astfel, pentru al doilea an consecutiv, pe lista de supraveghere de nivelul 2.”, se arată în raport.

Reacția ministrului Afacerilor Interne, Marcel Vela

În urma publicării raportului, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, Ambasadorul SUA la București, Adrian Zuckerman, ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, și Procurorul General al României, Gabriela Scutea, au susținut o conferință de presă pe tema combaterii traficului de persoane.

„Am luat notă de publicarea raportului Departamentului de Stat privind combaterea traficului de persoane. Raportul conturează imaginea generală a activității antitrafic din România. În acest an, autoritățile au manifestat o preocupare constantă pentru prevenirea și combaterea traficului de persoane. Acest lucru se vede în rezultatele obținute. Am acționat pentru a evita un raport negativ pentru al treilea an consecutiv.

Deși pandemia a fost principala preocupare, MAI și-a făcut datoria în tot ceea ce înseamnă combaterea și prevenirea traficului de persoane. Menționez inclusiv discuțiile cu MJ, DIICOT, Ministerul Muncii, Ministerul Educației, organizații internaționale și societatea civilă.

Vă asigur că MAI rămâne în continuare angajat să coopereze cu celelalte autorități și partenerii externi pentru a identifica soluții concrete și pentru un răspuns integrat în combaterea și prevenirea traficului de persoane.”, a declarat Marcel Vela.