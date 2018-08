România şi Bulgaria au cele mai scăzute preţuri la bunuri şi servicii de consum din UE

Nivelul preţurilor la bunurile şi serviciile de consum în România erau în anul 2017 cu 52% sub media din Uniunea Europeană, un nivel mai scăzut în rândul statelor membre fiind înregistrat doar în Bulgaria, unde preţurile la bunurile şi serviciile de consum erau cu 56% sub media din UE, arată datele publicate vineri de Eurostat.



Comparativ cu anul 2000, nivelul preţurilor la bunurile şi serviciile de consum în România au crescut semnificativ de la un nivel cu 65% sub media din UE, până la un nivel cu 52% sub media din UE.



Datele Eurostat arată că în 2017, România avea cele mai scăzute preţuri din UE la "alimente şi băuturi non-alcoolice" cu aproximativ 38% sub media din UE. Singura categorie de bunuri de consum la care preţurile din România se apropie de cele din UE sunt produsele din categoria "îmbrăcăminte şi încălţăminte", unde preţurile din România sunt cu doar 8% sub media din UE.



Alte state membre UE cu un nivel redus al preţurilor şi serviciilor de consum sunt Polonia, cu 47% sub media din UE, Ungaria, 42% sub media din UE, şi Lituania, 40% sub medie. La polul opus, Danemarca şi Luxemburg au înregistrat în 2017 cel mai mare nivel al preţurilor la la bunurile şi serviciile de consum, ambele cu 41% peste media din UE, urmate de Suedia, cu 35% peste media din UE, Irlanda, 28% peste medie, Finlanda, 23% peste medie, şi Marea Britanie, 17% peste medie.



Datele detaliate prezentate de Eurostat arată că în 2017 Danemarca era cel mai scump stat membru la "restaurante şi hoteluri" (51% peste media din UE), "alimente" (50% peste medie), "recreaţie şi cultură " (48% peste medie), "transport (28% peste medie) şi "echipamente pentru gospodării" (20% peste medie).



Irlanda a fost cel mai scump stat membru pentru "băuturi alcoolice şi ţigări" (74% peste media din UE), în timp ce Luxemburg a fost cel mai scump stat membru pentru "chirii, apă, electricitate şi gaze" (63% peste medie), Grecia pentru "comunicaţii" (54% peste medie) şi Suedia pentru "îmbrăcăminte şi încălţăminte" (34% peste medie). AGERPRES