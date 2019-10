Românii au cumpărat online cu 30% mai multă mobilă, în această toamnă decât în 2018

LDProd/Getty Images/iStockphoto Female mobile phone hand underground message sms e-mail Female mobile phone hand underground message sms e-mail

Vânzările online de mobilă s-au majorat, în această toamnă, în România, cu 30% faţă de datele înregistrate în 2018, valoarea medie a unei achiziţii fiind de 105 euro, arată rezultatele unei analize publicate, luni, de către principalul retailer online din industria home & deco din România.



Conform cercetării Vivre, din totalul produselor care au ajuns în casele românilor acest an, 40% au fost articole de mobilier, 20% textile, 12% accesorii pentru bucătărie şi baie, 10% decoraţiuni de interior, 10% articole lifestyle şi 8% corpuri de iluminat.



"În această toamnă, valoarea medie a coşului de cumpărături a ajuns la 105 euro. Printre cele mai populare categorii se numără mobilierul, textilele şi corpurile de iluminat. Pentru sezonul de vârf am negociat condiţii speciale cu furnizori din ţări precum Spania, Anglia, Portugalia, Germania, şi am îmbunătăţit pricing-ul la produsele care au performat cel mai bine", afirmă Andrei Stănescu, chief commercial officer Vivre.



Retailerul online de mobilier demarează, în perioada 22 - 28 octombrie, campania "The Great Sale" cu reduceri de până la 70% la produse, precum canapele extensibile, scaune de bucătărie, covoare (de la 49 lei), lenjerii de pat din bumbac, cosmetice, dar şi seturi de bijuterii. Campania va fi disponibilă simultan în toate cele nouă ţări în care Vivre este prezent, respectiv România, Bulgaria, Ungaria, Slovacia, Slovenia, Cehia, Croaţia, Polonia şi Grecia.



Vivre este retailer online în industria home & deco, fondat în anul 2012. Retailerul are o ofertă permanentă de peste 200.000 de produse de mobilier, decoraţiuni, textile şi accesorii colectate de la producători din toată lumea, şi un istoric de peste 3.5 milioane de comenzi livrate cu succes.



Dintre cele nouă pieţe în care compania activează, România generează aproximativ 30% din totalul vânzărilor. AGERPRES