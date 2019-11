Românii au făcut cumpărături în valoare de 1,2 miliade de lei în Black Weekend

Românii au făcut cumpărături în valoare totală de peste 1,2 miliarde de lei în perioada 15-17 noiembrie 2019, Black Weekend, din care 245 milioane de lei au reprezentat plăţi online iar restul plăţi cu numerar la livrare, potrivit analizei companiei PayU.



Suma cheltuită online, 245 de milioane de lei, a fost mai mare cu 24% în comparaţie cu 2018, marcând un nou record. În sistemul PayU România au fost generate 499.632 de tranzacţii, în creştere cu 33% faţă de anul trecut. Aproximativ 80% din aceste cheltuieli, respectiv 198 de milioane de lei, s-au înregistrat în ziua de vineri, 15 noiembrie.



"În acest an, numai pe data de 15 noiembrie, românii au cheltuit online cât în toate cele trei zile de Black Weekend de anul trecut. Numărul tranzacţiilor a atins aproape jumătate de milion, demonstrând atât interesul românilor pentru Black Friday, cât şi încrederea în plăţile online", a declarat Marius Costin, Country Manager PayU România, citat într-un comunicat remis miercuri AGERPRES.



Minutul de aur a stabilit un nou record în materie de plăţi online: în intervalul 7:27-7:28 s-au înregistrat 2.140 de plăţi online, aproape dublu faţă de anul trecut.



Topul cumpărăturilor online rămâne şi anul acesta dominat de produsele IT&C, urmate de produse din categoria eTail şi servicii.



Valoarea medie a coşului de cumpărături a fost de 484 de lei, cu 18% mai mică decât anul trecut, în timp ce valoarea coşului mediu de cumpărături în rate a crescut cu 5% şi a ajuns la 974 de lei.



Peste 37% din totalul volumelor au fost achitate cu un card în rate fără dobândă.



"Scăderea valorii medii a coşului de cumpărături este o consecinţă normală a dezvoltării pieţei de e-commerce şi a maturizării evenimentului Black Friday. Acest lucru înseamnă că românii au încredere să comande şi să plătească online utilizând un card în rate fără dobândă. Aceştia aleg din ce în ce mai multe tipuri de produse, chiar şi cele cu o valoare mai mică", a adăugat Marius Costin.



Cea mai mare tranzacţie online a fost de 57.949 lei, coşul de cumpărături conţinând produse IT&C. Pe locul al doilea se află o tranzacţie de peste 47.000 lei, iar pe al treilea, o tranzacţie de 34.511 lei.



În platforma PayU România, aproximativ 10% din numărul total de plăţi online realizate de Black Weekend sunt tranzacţii realizate cu un card emis într-o altă ţară, în creştere cu 71%.



"Se cumpără în România din toate colţurile lumii şi din ce în ce mai mulţi români îşi extind aria de căutare a produselor preferate pe site-uri din afara graniţelor ţării. Acest lucru ar trebui să indice clar magazinelor online locale că a venit momentul să îşi extindă afacerea şi în alte pieţe. PayU face paşi puternici în acest sens, oferind comercianţilor posibilitatea extinderii transfrontaliere prin intermediul platformei noastre PayU HUB. Comercianţii români pot accesa astfel pieţe emergente în care comerţul electronic creşte exponenţial, chiar şi cu 20% pe an. Extinderea transfrontalieră ajută şi atragerea unei noi categorii de clienţi şi chiar a viitorilor clienţi, 90% din populaţia globală sub 30 de ani trăind în pieţe emergente. Veniturile cresc automat şi businessul se dezvoltă", a încheiat Marius Costin, Country Manager PayU România.



PayU este un furnizor global de servicii de plată pentru companii.

AGERPRES