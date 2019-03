Românul Avram Iancu a fost premiat de către organizatorii ultramaratonului "6633 Arctic Ultra"

Polisportivul Avram Iancu a fost premiat cu trofeul Inukshuk de către organizatorii ultramaratonului "6633 Arctic Ultra", aceştia apreciind altruismul, echilibrul şi spiritul cooperant al bibliotecarului din Petroşani pe parcursul competiţiei considerate ca fiind una dintre cele mai grele din lume.

"Inukshuk, trofeul meu, este simbolul altruismului, echilibrului şi cooperării. Inuiţii foloseau aceste pietre aşezate în formă umană pentru a marca drumurile în pustietatea Arctică. Deşi pietre separate, ele se susţin reciproc şi fiecare are importanţa ei. Inukshuk-ul ne readuce aminte că fiecare dintre noi are responsabilitatea de a face ceva pentru a susţine întregul. Unitatea dă puterea. Trăiască România!", a scris, joi, Avram Iancu, pe pagina sa de socializare.

El a declarat, pentru AGERPRES, că se simte bine după efortul pe care l-a făcut pentru a duce la bun sfârşit cursa de 617 kilometri prin ţinuturile îngheţate de la Cercul Polar de Nord. "Mă simt bine, cu excepţia durerilor inerente de picioare", a afirmat Iancu.

Avram Iancu va sosi în ţară vineri, 22 martie, pe Aeroportul Otopeni, după care, în aceeaşi zi, va susţine o conferinţă de presă în Bucureşti.

Bibliotecarul Avram Iancu s-a clasat pe locul al III-lea la ultramaratonul "6633 Arctic Ultra", dintre cei 15 concurenţi care au luat startul în această competiţie.

"Mi-am dus drumul până la capăt. Până la capătul lumii. Şi, deşi am reuşit, nu am niciun merit, e doar îngăduinţă divină. Iar locul 3 obţinut la una dintre cele mai grele curse din lume e doar o răsplată nesperată pentru tot ceea ce am îndurat aici. Dumnezeu să binecuvânteze ROMÂNIA!", a scris, pe Facebook, Avram Iancu.

Imediat după finalul cursei, organizatorii îl descriau pe Avram Iancu ca pe "o mică rachetă de buzunar", care "a cântat şi a zâmbit până la capăt", ei exprimându-şi aprecierea pentru faptul că românul şi-a atins scopul de a termina această întrecere dificilă.

Ultramaratonul de la Cercul Polar de Nord "6633 Arctic Ultra" este considerat ca unul dintre cele mai dificile din lume din cauza temperaturilor scăzute la care trebuie să facă faţă participanţii.

Sportivii trebuie să străbată un traseu în lungime de 617 kilometri, de la Eagle Plains (Yukon, teritoriile de nord ale Canadei) până la Tuktoyaktuk, pe banchiza de la Oceanul Arctic.

Avram Iancu s-a aflat pentru a doua oară la ultramaratonul de la Polul Nord, după ce, anul trecut, a fost nevoit să abandoneze cursa la numai o zi, din cauza unei dureri puternice apărute la gamba piciorului drept.

Avram Iancu este cunoscut pentru performanţele sale sportive. El a traversat înot Canalul Mânecii, în august 2016, iar în vara anului 2017 a înotat întreg cursul Dunării, pe o distanţă de 2.860 de kilometri. Lista reuşitelor continuă cu traversarea înot a Mării Negre, în toamna anului 2018. Atunci, Avram Iancu a înotat 680 de kilometri, de-a lungul ţărmului, de la Sulina la Istanbul, timp de 60 de zile.

