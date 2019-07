Romsilva va realiza, în 2019, lucrări de regenerare a pădurilor de 3,8 milioane de lei în judeţul Prahova

Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva va realiza, în acest an, la nivelul judeţului Prahova, lucrări de regenerare a pădurilor în valoare de aproximativ 3,8 milioane de lei, iar din bugetul de stat vor mai fi reabilitate drumuri forestiere în lungime de aproape 25 de kilometri, informează un comunicat al Ministerului Apelor şi Pădurilor (MAP), transmis miercuri AGERPRES.



Detaliile au fost oferite pe durata vizitei pe care ministrul Ioan Deneş, însoţit de directorul general al Romsilva, Gheorghe Mihăilescu, a efectuat-o, miercuri, în judeţul Prahova.



Potrivit sursei citate, pe domeniul Păduri, printre alte investiţii, MAP, prin RNP Romsilva, are în vedere pentru acest an lucrări de regenerare a pădurilor în valoare de aproximativ 3,8 milioane lei. De asemenea, din Fondul de accesibilizare, care are o valoare totală de aproximativ 10,6 milioane lei, se vor realiza 17,54 km de drumuri forestiere noi (6 obiective), se vor reabilita 72,29 km (20 de obiective) de drumuri forestiere existente şi se vor achita proiecte de reabilitare a altor şase drumuri forestiere.



În plus, din bugetul de stat, suma de 48.000 de lei va ajuta la reabilitarea şi refacerea drumurilor forestiere existente pe o lungime de 24,68 km şi se vor actualiza documentaţiile studiilor de fezabilitate pentru corectare torenţi pe o lungime de 6,70 km.



Pe de altă parte, în domeniul Ape, cu finanţare de la bugetul de stat, se derulează proiectul "Regularizare şi consolidare de mal pârâu Matiţa, în comuna Podenii Noi'. Valoarea acestuia este de 7,1 milioane lei. Proiectul va fi finalizat în acest an şi se vor realiza următoarele capacităţi: regularizarea albiei pe o lungime de 1,515 km şi consolidarea digurilor pe o lungime de 3,350 km.



Totodată, prin Programul Operaţional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020, se derulează investiţia "Reducerea riscului la inundaţii în Bazinul Hidrografic Ialomiţa, aval acumularea Pucioasa - Componenta II BH Prahova". Valoarea totală estimată a obiectului de investiţii este de 268,649 milioane de lei, inclusiv TVA. Se vor realiza următoarele capacităţi: patru acumulări nepermanente - 12,48 milioane metri cubi, un canal de derivaţie - 1.700 metri liniari, apărări de mal pe o lungime de 9.500 metri, regularizare albie pe o lungime de 16.000 de metri, diguri pe o lungime de 3.000 de metri şi 21 de praguri de colmatare.



De asemenea, în regim de urgenţă, Administraţia Naţională "Apele Române" (ANAR) derulează două investiţii, respectiv: "Regularizare râu Cricovul Sărat, comuna Sângeru - satele Sângeru şi Mireşu Mare", cu o valoare alocată în anul 2019 de 3,3 milioane de lei, şi "Amenajare râu Lapoş şi afluenţi în comuna Lapoş, satele Lapoş şi Lăpoşel', cu o valoare alocată în 2019 de 4,7 milioane de lei.



O altă temă abordată în cadrul întâlnirii de la Prefectura Prahova a fost pesta porcină africană (PPA), având în vedere faptul că la 11 iulie 2019, pe raza acestui judeţ, a fost confirmat primul caz de PPA.



Următorul punct al vizitei ministrului de resort a fost inspectarea Centrului de colectare şi refrigerare fructe de pădure, din cadrul Ocolului Silvic Ploieşti.



"Directorul general al Romsilva i-a spus demnitarului că aici este locul de depozitare al fructelor de pădure şi al plantelor medicinale recoltate de angajaţii Romsilva. Centrul are o capacitate de refrigerare de 3 tone pe zi, iar capacitatea maximă de depozitare este de 30 de tone (capacităţi calculate pentru fructele de pădure). Totodată, Gheorghe Mihăilescu i-a prezentat ministrului o situaţie referitoare la activitatea centrului din anul 2018. Plantele medicinale şi fructele de pădure recoltate anul trecut de Direcţia Silvică Prahova sunt: păducel, frunze de mesteacăn, urzică, măceşe şi cătină. Produsele colectate sunt destinate atât pieţei interne,cât şi celei externe, iar valorificarea acestora se face în cadrul unor licitaţii publice. Valoarea totală obţinută de Romsilva din vânzarea acestor produse în 2018 a fost de aproximativ 1 milion de lei, fără TVA", se arată în comunicatul MAP.



Pe durata vizitei din comuna Puchenii Mari, directorul general al RNP Romsilva, Gheorghe Mihăilescu, i-a prezentat ministrului Deneş Păstrăvăria Moara Domnească.



Valorificarea păstrăvului produs aici se face către un lanţ de magazine şi alte persoane fizice şi juridice. În anul 2018, s-a realizat o producţie de 12,78 tone de păstrăv, cu o valoare de 264.000 de lei, iar în anul 2019, până la sfârşitul lunii iunie, au fost valorificate 6,56 tone, cu o valoare de 135.190 lei, preţul mediu de valorificare fiind de 21 lei/kg, fără TVA.



"Pentru diversificarea activităţii atelierului, începând cu luna iulie, vor fi la vânzare şi exemplare de crap românesc, produse în bazinele păstrăvăriei", precizează ministerul de resort.



Nu în ultimul rând, Ioan Deneş s-a deplasat la Gherghiţa, unde, împreună cu reprezentanţi ai Gărzii Forestiere Prahova şi directorul DSVSA Prahova, a avut o întâlnire cu doi administratori ai unor fonduri de vânătoare din judeţ, situate într-o zonă în care săptămâna trecută a fost înregistrat focarul de PPA şi, totodată, există suspiciunea prezenţei altui focar. În acest context, ministrul le-a solicitat administratorilor să aplice prevederile legale care stabilesc măsurile ce trebuie luate în aceste situaţii, iar reprezentaţilor Gărzii Forestiere le-a cerut să monitorizeze dacă aceştia se conformează în cele maximum 30 de zile prevăzute de lege.



Ministrul a fost, de asemenea, la crescătoria de fazani din Gherghiţa.



"În anul 2018, dintre cei 18.000 de fazani propuşi a fi vânduţi, au fost valorificaţi 17.800 de fazani maturi, cu o valoare de 739.000 de lei, rezultând un preţ mediu de 41,50 lei/bucată. În anul 2019, din totalul de 17.000 de fazani programaţi a fi valorificaţi, până la sfârşitul lunii iunie au fost vânduţi 16.190 de fazani, cu o valoare de 189.000 lei. Din fazanii valorificaţi în anul 2019, aproximativ 12.000 de exemplare au avut vârsta de o zi, cu un preţ de 6 lei/bucată şi 3.150 au fost fazani maturi valorificaţi cu un preţ de 45 lei/bucată. Potrivit directorului DSVSA Prahova, fazanii sunt livraţi pentru popularea fondurilor de vânătoare, restaurantelor etc", se mai spune în comunicat.



Totodată, ministrul de resort a inspectat un depozit de lemn de foc destinat aprovizionării populaţiei, iar conform celor spuse de reprezentanţii Romsilva cererea de lemn de foc este acoperită, ba, mai mult, sunt şi stocuri excedentare.



AGERPRES