Rovana Plumb: Coeziunea reprezintă una din temele fanion ale UE

"Anvelopa bugetară a politicii de coeziune este cea mai mare la nivelul UE, fapt pentru care este important să o menţinem şi să găsim soluţiile astfel încât să nu se diminueze", a declarat, marţi, la Strasbourg, ministrul fondurilor europene, Rovana Plumb.

Ministrul fondurilor europene a avut o întâlnire luni cu Andrey Novakov, membru al Comisiei pentru dezvoltare regională (REGI) din PE, iar marţi are întrevederi cu coordonatorul S&D din comisia REGI, Constanze Krehl, şi cu preşedintele comisiei REGI, Iskra Mihaylova.

"În ceea ce mă priveşte sunt mai multe dosare în pregătire. Ieri (luni - n.r.) am discutat pe tot ceea ce înseamnă pachet legislativ pe coeziune cu coraportori, astăzi mă întâlnesc cu raportoarea pe dosar, astfel încât să putem să ajungem la un consens în ceea ce priveşte intrarea în negociere a dosarului respectiv pentru că, aşa cum bine ştiţi, coeziunea, care este de altfel şi mottoul preşedinţiei României a Consiliului UE - Coeziunea, o valoare europeană comună - reprezintă una dintre temele fanion ale UE, coeziune care înseamnă atât coeziune politică, cât şi coeziune economică şi socială", a declarat Rovana Plumb în cadrul unei întâlniri cu jurnaliştii români la Parlamentul European.

Ea a precizat că Preşedinţia română a Consiliului UE este pregătită să intre în discuţiile în format trilog cu Parlamentul European şi Comisia Europeană pe câteva elemente din regulamentul-cadru.

"Din punctul de vedere al preşedinţiei pe acest dosar suntem pregătiţi să intrăm pe regulamentul-cadru în trilog pe câteva dintre elemente, aşa cum am primit mandat din partea Consiliului, dar nu aş vrea să intru în detaliile tehnice. Important este că suntem ambiţioşi dar şi realişti să putem să finalizăm în timp şi să avem un acord general parţial până la Consiliul Afaceri Generale pe coeziune din 25 iunie", a afirmat Rovana Plumb.

"Suntem priviţi foarte bine din punct de vedere al pregătirii profesionale atât politice, cât şi tehnice, pe dosarele pe care le avem în negociere, iar deschiderea, dialogul pe care le avem faţă de toţi actorii instituţionali europeni demonstrează încă o dată angajamentul guvernului României faţă de UE şi mai ales rolul pe care România îl joacă în tot ce înseamnă peisaj politic european", a mai spus ea.

În contextul votului de marţi seară din Parlamentul britanic privind acordul de Brexit negociat de Theresa May cu liderii UE, ea a afirmat că "ar fi foarte bine să existe acest acord pentru că, după cum bine ştiţi, ar proteja anvelopa bugetară, aşa cum a fost ea cuantificată de către Comisia Europeană".

"Pentru prima oară la nivelul UE, ca şi principală politică investiţională, anvelopa bugetară a politicii de coeziune este cea mai mare, fapt pentru care este important să o menţinem şi să găsim soluţiile astfel încât să nu se diminueze. Pentru că politica de coeziune înseamnă investiţii, plecând de la capitalul uman şi până la reţelele mari, de infrastructură, care conduc atât la creşterea competitivităţii UE, cât şi la o coeziune economică şi socială importantă pentru tot ceea ce înseamnă regiuni şi cetăţeni europeni", a mai spus Rovana Plumb.

