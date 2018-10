S-a stabilit! Bolile cardiovasculare, principala cauză de mortalitate în România

Bolile cardiovasculare reprezintă prima cauză de mortalitate în România, 60% dintre decesele înregistrate fiind cauzate de aceste afecţiuni, a afirmat conf. dr. Victor Costache, joi, într-o conferinţă de presă prilejuită de deschiderea Congresului Internaţional "East meets West".



"Din nefericire, 60% din decesele românilor sunt datorate bolilor cardiovasculare, făcând ca bolile cardiovasculare să fie cauza numărul unu de mortalitate din România. Lucru care ne plasează într-un nefericit loc unu. Suntem şi noi campioni la ceva în lume, la deces prin bolile cardiovasculare", a declarat Costache.



Prof. dr. Adrian Molnar a punctat că bolile cardiovasculare depăşesc din punct de vedere al incidenţei cu mult celelalte patologii, cum ar fi cea oncologică sau renală.



"Bolile cardiovasculare sunt de ani de zile de două sau de trei ori mai multe decât celelalte patologii. Printre cauze - stresul, alimentaţia, stilul de viaţă al românilor", a explicat medicul.



El a precizat că în ceea ce priveşte finanţarea programelor naţionale de sănătate, bolile cardiovasculare sunt mult sub finanţarea oncologiei, a bolilor renale, a diabetului şi chiar a bolilor rare.



Conf. dr Horaţiu Moldovan a atras atenţia că spitalele publice au liste de aşteptare, nu pot rezolva cazurile în timp real, iar pacienţii trebuie să aştepte.



"Acoperirea în bani a fiecărui caz este foarte mică în România. Noi primim pentru un caz de chirurgie cardiacă operat aproximativ 2.300 de euro. În timp ce Republica Moldova primeşte 8.000 de euro iar în Slovenia, decontarea pentru un caz este 12.000 de euro", a spus Moldovan.



Totodată, medicul Adrian Molnar a arătat că în România sunt finanţate, la ora actuală, aproximativ 5 - 6.000 de operaţii în toată ţara, în condiţiile în care în Ungaria sunt finanţate 10.000 de operaţii pe an, iar în Serbia - în jur de 15.000 de operaţii.



Medicii prezenţi la conferinţă atrag atenţia că ar fi nevoie de o finanţare "cel puţin dublă faţă de ce este acum pentru a supravieţui".



Ei au menţionat că sunt puţine transplanturi de cord în România. "Cinci transplanturi în 2017. Cifra este în scădere de la an la an în ultimul timp. În Bucureşti nu a avut loc niciun transplant cardiac din 2010 încoace. Ceea ce ridică un semn de întrebare important", a spus conf. dr Horaţiu Moldovan.



Specialiştii şi-au arătat disponibilitatea de a dezvolta programe de rezidenţiat pentru chirurgii tineri în spitalele private în care îşi desfăşoară activitatea.



"Avem o experienţă, o carieră întreagă de zeci de ani în învăţământul medical superior. (...) Ne dorim să avem posibilitatea să pregătim în continuare tineri chirurgi, medici rezidenţi atât în chirurgia cardiacă şi cardiovasculară clasică, cât şi în noile tehnici de chirurgie minimal invazivă şi chirurgie endo-vasculară în spitalele în care noi lucrăm acum, care au dotări excepţionale. (...) Dorim un suport din partea Guvernului pentru a debloca, cumva, învăţământul postuniversitar în spitalele private afiliate la universităţi atât private, cât şi de stat", a susţinut conf. dr. Horaţiu Moldovan.



Congresul Internaţional "East meets West" se desfăşoară până sâmbătă la Bucureşti şi reuneşte chirurgi români şi străini, care vor prezenta timp de două zile ultimele noutăţi în domeniul chirurgiei cardiovasculare, dar şi noi modalităţi de a rezolva problemele de sănătate prin metode minim invazive, benefice pentru pacienţi. AGERPRES