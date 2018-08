S-a stabilit! Brocoli luptă împotriva cancerului

Broccoli este un membru al familiei de legume crucifere, fapt ce îi explică calităţile în lupta anticancer (toate legumele crucifere sunt alimente anticancer), spune antena3.ro. El este foarte bogat în vitamina C, acid folic, vitaminele A, B1, B2. B3, B6, fier, magneziu, potasiu şi zinc. Alcătuit în procent de 90% din apă, broccoli este plin de nutrienţi esenţiali pentru viaţă. Un mic buchet de broccoli are mai multe fibre decât o cană de cereale integrale şi mai multă vitamina C decât 2 portocale. Consideră broccoli alimentul tău numărul unu de luptă împotriva cancerului, graţie compoziţiei sale de sulforafan, pe care îl simţi la miros când broccoli este gătit în exces. Această compoziţie dă semnal genelor noastre să stimuleze producţia de enzime care detoxifiază potenţialele produse cu compoziţie ce pot cauza cancerul. Mănâncă mai mult broccoli şi vei scădea dramatic perspectiva să suferi de cancer de sân sau de ovare (două substanţe ce contribuie la acest cancer sunt inhibate de alte substanţe din broccoli), de plămâni sau de colon cu 50%. Sulforafanul omoară şi bacteria care cauzează ulcerele, respectiv helicobacter pilori. Broccoli este o sursă foarte mare de calciu şi potasiu, obţinute altfel decât prin lactate. Vitamina C şi beta-carotenul din broccoli protejează ochii de cataractă şi păzesc celulele de atacul radicalilor liberi care afectează memoria, mai arată sursa citată.