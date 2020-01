Salubrizarea ineficientă a străzilor, una dintre principalele cauze ale poluării din Bucureşti

Foto: Facebook/ Costel Alexe

Salubrizarea ineficientă a străzilor este una dintre principalele cauze ale poluării din Bucureşti, iar Primăria Generală ar trebui să ia măsuri pentru ca firmele să îşi facă treaba, a declarat, joi, ministrul Mediului, Costel Alexe, înainte de reuniunea Comitetului Naţional pentru Deşeuri.



"Subiectul de discuţie este cum putem avea o Capitală a României mult mai curată. Acum două săptămâni am avut Comitetul naţional pentru deşeuri când am discutat cu Primăria Generală a Capitalei să ne prezinte care sunt soluţiile pe care le are pentru depozitarea deşeurilor din Bucureşti şi evident tot atunci am discutat cu primăriile de sector să ne prezinte soluţiile lor pentru a creşte aceste ţinte de reciclare", a spus ministrul.



Potrivit acestuia, România se află în pragul de a intra într-o nouă procedură de infringement pe această temă.



"Astăzi România ar trebui să aibă în faţa Comisiei 50% (dintre soluţii - n.r.) dar din nefericire Bucureştiul ocupă un loc în coada clasamentului cu doar 9%. Avem aceste discuţii pentru că vrem să evităm o nouă procedură de infringement pentru gropile din Bucureşti. Avem această discuţie foarte importantă de astăzi pentru că trebuie să ne asigurăm că nu vom transforma Bucureştiul într-un Napoli, dacă primăriile de sector şi Primăria Capitalei nu au un management eficient privind colectarea separată şi reciclarea deşeurilor", a continuat Alexe.



Jurnaliştii i-au arătat ministrului faptul că reprezentanţii administraţiilor publice din Bucureşti au reclamat faptul că, în sezonul rece, firmele de salubrizare nu se ocupă de spălarea străzilor şi că este nevoie de intervenţia Ministerului Mediului pentru acest lucru.



"Contractele de salubritate sunt exclusiv cu primăriile de sector şi vă spun că de trei luni de când sunt ministru al Mediului, nici Primăria Generală a Capitalei şi nicio primărie de sector nu mi-a semnalat acest inconvenient, pentru că, dacă ar fi făcut-o, ne-am fi pus la masă să discutăm şi acest lucru", a răspuns Alexe.



Potrivit ministrului, această problemă va fi discutată la întâlnirea de joi dacă va fi ridicată de primarii de sector.



"În ceea ce priveşte salubrizarea eficientă a străzilor din Bucureşti, acum două săptămâni, ar fi un aer mult mai curat în Bucureşti dacă firmele de salubrizare ar face o salubrizare eficientă a străzilor Capitalei. Primarul general ar trebui să întrebe firmele de ce nu fac acest proces cum ar trebui, pentru că este una din principalele cauze ale poluării din Bucureşti", a mai spus Alexe.



Ministrul Mediului, Costel Alexe, dezbate joi, cu reprezentanţii Primăriei Capitalei şi ai celor şase primării de sector, problema deşeurilor de pe raza municipiului Bucureşti.

