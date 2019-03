Sanador i-a concediat pe medicii sancţionaţi după moartea unui copil

Spitalul Clinic Sanador a anunţat marţi că în urma cercetărilor efectuate de Colegiul Medicilor Bucureşti în cazul decesului copilului operat în octombrie 2018, activitatea chirurgicală a medicilor sancţionaţi a fost suspendată.



Conform unui comunicat de presă al unităţii medicale, după decesul copilului, au fost reziliate "imediat" contractele de colaborare cu medicii din echipa operatorie principală.



Aceeaşi sursă afirmă că activitatea secţiei de pediatrie, precum şi a celor 18 linii de gardă permanente care deservesc toate secţiile spitalului se desfăşoară în continuare în parametri normali, pentru a putea rezolva "cu succes" toate cazurile medicale ale pacienţilor, indiferent de vârsta sau de complexitatea situaţiilor medicale.



"Pierderea unei vieţi, şi cu atât mai mult pierderea unei vieţi de copil, este cel mai critic eveniment din viaţa oricărui medic salvator şi a oricărui spital care tratează cazuri medicale complexe, aşa cum se întâmplă zilnic la Spitalul Clinic Sanador. Cercetarea internă realizată de managementul spitalului indică faptul că nevoile medicale intra şi post-operatorii ale pacientului nostru au fost adresate în acord cu practicile curente din chirurgia pediatrică internaţională şi au ţinut cont de toate afecţiunile pacientului anterioare internării în spital, aşa cum rezultă din Foaia de Observaţie, singurul document care înregistrează în mod obiectiv evoluţia pacientului. Ne exprimăm întreaga disponibilitate şi deschidere de colaborare cu instituţiile statului implicate în cercetarea acestui caz şi dorim să punem la dispoziţia acestora toate documentele medicale şi informaţiile care să ajute la determinarea exactă a evenimentelor", se arată în comunicat.



Reprezentanţii unităţii medicale afirmă că în cadrul spitalului se efectuează anual peste 12.000 de intervenţii chirurgicale cu grade diferite de complexitate.



"Indiferent de contextul medical al unui pacient, de bolile asociate, de starea generală de sănătate anterioară, de complicaţiile intra sau post-intervenţie ce pot apărea, chiar şi în cazul celor mai simple manevre medicale, dramatismul unui astfel de eveniment cum este decesul unui pacient nu poate fi alinat nici de gândul salvării a mii de alţi copii, nici de conştiinţa de a fi făcut tot ce este uman şi medical posibil pentru a salva această viaţă", se menţionează în comunicat.



Comisia de disciplină a Colegiului Medicilor din Municipiul Bucureşti a decis sancţionarea cu vot de blam a medicilor cercetaţi în cazul morţii copilului de un an şi 10 luni.



"La nivelul Colegiului Medicilor din Municipiul Bucureşti, a fost soluţionată de către Comisia de disciplină cauza privind decesul unui copil în vârstă de un an şi 10 luni, operat la un spital din Bucureşti. Decizia Comisiei de disciplină a fost de a sancţiona cu vot de blam medicii ce au făcut obiectul cercetării disciplinare, respectiv medicii chirurgi, anestezişti şi pediatri implicaţi în acest caz. Decizia are la bază un amplu probatoriu constituit din documente medicale, declaraţii ale medicilor şi ale tuturor persoanelor implicate, inclusiv părinţii copilului", a declarat, luni, pentru AGERPRES, preşedintele Colegiului Medicilor din Municipiul Bucureşti, prof. dr. Cătălina Poiană. AGERPRES